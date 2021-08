El mundo del fútbol está a la expectativa de la llegada de Lionel Messi a París. Tras confirmar su salida del Barcelona en una emotiva conferencia de prensa, se espera que el futbolista argentino arribe a la capital francesa en las próximas horas para firmar su contrato con el PSG, que se convertirá así en la nueva casa del ganador de seis balones de oro.

En las calles de París ya se respira la Messi-manía. Así lo dejo en claro el enorme grupo de aficionados que en horas de la tarde del domingo se trasladó hasta las puertas del pequeño aeropuerto de Le Bourget, situado en las afueras de la ciudad, con el objetivo de acompañar la llegada del capitán de la selección argentina. Cientos de fanáticos se trasladaron hasta esta pista de uso exclusivo para aviones privados y allí montaron un espectáculo que incluyó camisetas del PSG, bengalas y cánticos para la Pulga.

También los alrededores del Parque de los Príncipes, el estadio en el que juega de local el conjunto de Neymar, Kylian Mbappé y compañía, se llenaron de aficionados y curiosos a la espera de poder ver de cerca el momento histórico que será el arribo del mejor jugador del mundo a a la institución. La Policía parisina montó un operativo con vallas y restringió el acceso a ciertas áreas con cintas de peligro, anticipándose a la gran cantidad de personas que podrían acercarse para recibir al rosarino.

Sin embargo, esa enorme muestra de cariño no pudo tener a su receptor presente ya que Messi aún no ha viajado hacia París. Los fanáticos del equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino deberán esperar -aunque no mucho- para tener a Leo en su ciudad. La prensa francesa estima que el delantero llegaría este lunes con el objetivo de cerrar el acuerdo e incorporarse al conjunto capitalino. “El club de la capital (PSG) y los representantes del argentino están prácticamente de acuerdo sobre los últimos detalles de la futura relación contractual”, publicó en las últimas horas el diario deportivo L’Equipe.

“Lo del PSG es una posibilidad, pero a esta altura no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que tuve varios llamados, porque fueron varios clubes los que se interesaron, pero a esta hora no hay nada cerrado”, dijo Messi este domingo en la conferencia de prensa que ofició en el Auditori 1899 del Camp Nou para anunciar su salida del Barcelona.

Más allá de la cautela del capitán de la selección argentina, todo indica que el elenco parisino se convertirá en el segundo club de su carrera profesional luego de 21 años con la camiseta Blaugrana. “Las negociaciones han terminado de manera oficial y el anuncio se hará más tarde”, escribió Khalifah Bin Hamad Al.Thani, hermano del Emir de Qatar (dueño del conjunto francés), el pasado viernes, junto a una imagen que consta de un montaje en el que se ve a Messi con la camiseta del PSG.

En las últimas horas se sumó otro detalle: la hermana de Neymar, Rafaella, comentó una foto de Antonela Roccuzzo en las redes sociales. “Sean bienvenidos guapa!!!”, escribió la influencer brasileña a la esposa de Messi en el posteo que hizo la rosarina para acompañar a Leo en la difícil despedida del club de sus amores.

Infobae