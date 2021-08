Rápido accionar policial permitió identificar a menores que efectuaron un robo

RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL PERMITIÓ

IDENTIFICAR A MENORES QUE

CONSUMARON DELITO- SECUESTRO

En el día de ayer, personal policial tras tomar conocimiento que

tres jóvenes habrían sustraído partes de bicicletas que se

encontraban estacionadas en un establecimiento educativo

situado en intersección de Av. Mitre y calle España,

inmediatamente realizó saturación logrando darle alcance en las

cercanías.

Se procedió a la identificación de los mismos tratándose de tres

menores de 13 y 14 años.

Secuestrándose, un

asiento de bicicleta, una

llave pulsiana y dos

bicicletas. Se trasladó a los

menores a sede policial

junto a lo incautado,

finalizados los trámites

legales se hizo entrega de

los mencionados a sus

progenitores.

Labor realizada por

Comando Radioeléctrico

UR V.-

INFANTERÍA DETUVO A MALVIVIENTES-

SECUESTRO ARMA BLANCA

En la madrugada de hoy se detuvo a un menor de 17 años y un

joven de 20 años y se secuestró un arma blanca en la ciudad de

Rafaela.

Efectivos policiales de Cuerpo Guardia Infantería acudieron a

una estación de servicio situada en Ruta Nacional No 34 donde un

ciudadano manifestó que dos sujetos le exhibieron un cuchillo e

intentaron sustraerle sus pertenecías no logrando su cometido.

Rápidamente se realizó patrullaje logrando dar con los

malvivientes procediendo a su identificación, detención y al formal

secuestro de un cuchillo. Todo fue trasladado a sede policial a los

fines pertinentes.

LADRÓN DETENIDO

En el día de ayer, se detuvo a un joven de 18 años en la ciudad

de Rafaela.

Efectivos policiales, fueron anoticiados por una ciudadana, que

una persona de identidad desconocida, se habría apoderado de

su bicicleta, momentos en que se encontraba estacionada en su

finca de calle Romitelli.

Rápidamente y contando con las características del involucrado,

se realizó una saturación por la zona, lográndose la identificación

del mismo. Se procedió a su detención y al formal secuestro de

un candado propiedad de la víctima y de una bicicleta estilo

playera en averiguación de su real procedencia.

Actuó personal de Cuerpo Guardia Infantería.-

MENORES IDENTIFICADOS POR CAUSAR

DAÑO EN MOVILES POLICIALES

Tres menores identificados por provocar daños en móviles

policiales.

Efectivos policiales fueron alertados que personas desconocidas,

se encontraban arrojando piedras hacia móviles policiales de la

Comisaria No 13 y Policía de Acción Táctica.

Rápidamente fueron identificados tres personas de 17, 16 y 15

años, finiquitadas las diligencias procesales, fueron entregados a

sus progenitores.-

Actuó personal de Agrupación Cuerpo UR V.-

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En la víspera, ocurrieron dos accidentes de tránsito en la ciudad

de Rafaela.

Uno de ellos tuvo lugar en el cruce de calles Constitución y J. M

Estrada de la ciudad de Rafaela. Fueron partícipes una

motocicleta Brava Nevada guiada por un joven de 25 años y un

automóvil Peugeot 408 al mando de una mujer de 35 años. A raíz

del siniestro el conductor del motovehículo resultó con lesiones

graves.

En tanto, en intersección de calles A. Storni y Actis un hombre de

46 años que circulaba en una motocicleta Honda CG Titán resultó

con lesiones graves tras colisionar con una camioneta

Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 45 años.

Actuó en ambos siniestros personal del servicio emergencias 107

y de la Comisaría No 1 de Rafaela.-



OPERATIVOS DE SEGURIDADEN EL

DEPARTAMENTO Y LA CIUDAD

En la noche de ayer y madrugada del día de hoy, de acuerdo a

directivas impartidas por la Superioridad, se llevaron a cabo

diferentes operativos con fines preventivos y de seguridad en el

ámbito del Departamento Castellanos.

En la localidad de Humberto Primo, efectivos de la Comisaría No

7 y Cuerpo Guardia Infantería realizaron patrullaje preventivo

en zona urbana y zona rural de dicha localidad.

En tanto, en la ciudad de Sunchales personal Comisaría No 3

efectuaron recorridas por Barrio Colon, Cooperativo, Sancor,

Centro y Moreno.

En la ciudad de Rafaela se desarrolló operativo de Alta Intensidad

y presencia Activa en Bo Italia y Villa Dominga. Participaron del

mismo Comisaría No 13, Subcomisaria No 1 y Zona 1.

Finalmente, en el horario comprendido entre las 19.00 y las 23.00

del día de ayer se realizó operativo en zona rural de las

localidades de Vila y Santa Clara de Saguier. El mismo estuvo a

cargo de la Zona de Inspectoría No 2 y 4. Colaboraron

Comisarías No 8 Santa Clara de Saguier y 10 Vila,

Subcomisarias No 7 Estación Clucellas, 13 Bauer y Sigel y 22

Colonia Cello. Se identificaron 15 personas y 10 vehículos.

Además, se realizaron entrevistas personales con tamberos y

agropecuarios de la zona.

Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos-Oficina de Relaciones

Policiales