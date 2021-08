Intento de robo en un super en Av Aristóbulo del Valle

INTENTÓ COMETER ILÍCITO EN

SUPERMERCADO- FUE DETENIDO

Un hombre de 30 años resultó detenido en el día de ayer en la

ciudad de Rafaela.

Personal policial tras ser alertados se hizo presente en un

comercio ubicado en Av. A del Valle donde se encontraría un

individuo ocultando productos entre sus prendas. Rápidamente,

personal actuante procedió a realizar un chequeo palpareo al

mencionado hallando en su poder productos de perfumería. Se

procedió a su identificación, detención y al formal secuestro de los

elementos. Todo fue trasladado

a sede policial a los fines

pertinentes.

Actuó personal policial de

Comando Radioeléctrico y

Comisaría No 1 de Rafaela.-

ARMA DE FUEGO SECUESTRADA

Se incautó un arma de fuego en la ciudad de Rafaela.

Relacionado a una investigación que llevó adelante personal

policial, en el día de la víspera, procedió al formal secuestro de

una pistola calibre 9 mm con su

respectivo cargador sin municiones. Se

dio conocimiento al fiscal de turno,

quien impartió directivas a seguir.

Procedimiento llevado a cabo por

personal de la Comisaría No 2.-

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

En la tarde de ayer ocurrió un siniestro vial en el cruce de Av.

Irigoyen y Dean Funes de la ciudad de Sunchales. Formaron

parte una motocicleta Honda CB 150 c.c. conducido por un joven

de 25 años y un automóvil Renault Clio guiado por una mujer de

67 años. Como consecuencia del suceso el conductor del

vehículo de menor porte resultó con lesiones graves.

Asistieron al lugar del hecho personal del servicio de emergencias

107 y de la Comisaría No 3 de Sunchales.-

OPERATIVOS DE SEGURIDAD

En la noche de ayer y madrugada del día de hoy, de acuerdo a

directivas impartidas por la Superioridad, se llevaron a cabo

diferentes operativos con fines preventivos y de seguridad en el

ámbito del Departamento Castellanos.

En la localidad de Humberto Primo, efectivos de la Comisaría No

7 y Cuerpo Guardia Infantería realizaron patrullaje preventivo

en zona urbana y zona rural de dicha localidad.

En tanto, en la ciudad de Sunchales personal del Grupo de

Operaciones Tácticas y Comisaría No 3 efectuaron recorridas

por B° Moreno, Cooperativo, Sancor, Colon, Altos del Colon,

Hurra Yanura, 9 de julio, Av. H. Irigoyen, Av. Independencia, Av.

Eva Peron al Norte.

Por su parte personal de la Comisaría No 6 y Comando

Radioeléctrico con asiento en la ciudad de Frontera hicieron lo

propio en los diferentes sectores de dicha urbe.

Finalmente, en la ciudad de Rafaela personal policial de la

Comisaría No 2, 15 y Destacamento No 7 desarrollaron

recorridas preventivas en sus respectivas jurisdicciones.

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de

Relaciones Policiales