Se encontró una moto en barrio 17 de Octubre

HALLAZGO

Un ciclomotor Zanella 50 c.c. fue encontrado en Barrio 17 de

Octubre de Rafaela, en cercanías de la Ruta Nacional No 34.

El mismo fue secuestrado y trasladado por efectivos del

Destacamento No 7 a fines de su identificación y establecer su

origen.

OPERATIVOS EN FRONTERA Y JOSEFINA

Desde las primeras horas del día, se realizan operativos de

control y seguridad en la ciudad de Frontera y la localidad vecina

de Josefina, tanto en áreas urbanas como rurales.

Se efectúan identificaciones y chequeos de vehículos como así

también de personas en distintos puntos, reteniéndose 01

motovehículo de dudosa procedencia en zona de Josefina.

De los procedimientos participan efectivos de la Comisaría No 6

de Frontera, Subcomisaria No 8 de Josefina, Destacamento No

6 de Barrio Acapulco - Josefina, Brigada Motorizada de la

Zona 5a de Inspección y Comando Radioeléctrico de la UR V.

MOTOCICLETA RECUPERADA

A raíz de los operativos de control y prevención constantes que

se realizan, se logró recuperar una motocicleta requerida por la

Justicia.

Efectivos de la Brigada Motorizada de la Zona de Inspección

No 5 detuvieron la marcha de un joven de 17 años que transitaba

por jurisdicción de la localidad de Josefina en una motocicleta

Braca Nevada. Al identificarlo corroboran la faltante de la

documentación pertinente como así también adulteraciones en la

propia motocicleta.

Inmediatamente se efectuó el secuestro del motovehículo,

constatándose que el mismo poseía pedido de secuestro por

parte de Tribunales de la ciudad de San Francisco, Provincia de

Córdoba.