Se detuvo a un ladrón que sustrajo un celular en un local

LADRÓN DETENIDO

Se trató de un hombre de 32 años que había sustraído un

teléfono celular de un local comercial de Bv. Lehmann de la

ciudad de Rafaela. Rápidamente, personal policial se acercó al

lugar y realizaron recorridas a los fines de identificar al ladrón. Es

así como, debido a las prontas actuaciones, se logró ubicarlo

zona cercana al lugar del hecho procediendo a su aprehensión y

traslado a sede de la Comisaría No 2. A su vez, se secuestró el

teléfono hurtado. Labor realizada por efectivos de Comando

Radioeléctrico de la UR V.

FRONTERA: ENCUENTRAN

HERRAMIENTAS HURTADAS

Efectivos policiales procedieron a la detención de un hombre de

40 años que poseía, entre sus pertenencias, varias herramientas

de gran valor denunciadas como sustraídas en la localidad de

Zenón Pereyra recientemente. El individuo fue encontrado en

zona de calle 09 de Frontera intentando comercializarlas.

Inmediatamente, efectivos de la Brigada Motorizada de la Zona

de Inspección No 5 lo identificaron y trasladaron a sede policial

junto al secuestro de las herramientas mal habidas.

Posteriormente, lo secuestrado fue remitido a la Comisaría No 12

de Zenón Pereyra y el sujeto quedó a disposición de la Justicia.

Colaboraron también efectivos de la Comisaría No 6 de Frontera

y Destacamento No 6 Barrio Acapulco – Josefina.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Un accidente de tránsito sucedió en la intersección de calles F.

Lorenzatti e Iturraspe de la ciudad de Rafaela. Del mismo

formaron parte una motocicleta Guerrero Trip guiada por un joven

de 19 años; y un automóvil al mando de un hombre de 48 años de

edad. Ninguno de los involucrados sufrió lesiones. En el lugar

actuó personal de la Comisaría No 13.

Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de Relaciones

Policiales