Fabian Show tendrá su documental: Pasión, color y una muerte trágica

Fue el legítimo dueño de un estilo que muchos enseguida adoptaron de la mejor forma, y tanto fue así que no tuvo que pasar mucho tiempo para ser una figura reconocible. Hablamos de Fabián Show -el alias de Marcelo Fabián Pereyra-, el cuartetero y cantante cordobés de la zona de Bell Ville que murió en 2016, pero que en los últimos años su recuerdo tomó una importante trascendencia en redes sociales y Youtube donde sus videos lentamente fueron sumando cada vez más reproducciones, -situación que a partir de 2020 y con la pandemia como mediadora- logrando un reconocimiento popular y nacional que ya puede medirse cuantitativamente.

Captando todo ese sentimiento de época, el director Daro Ceballos desde mediados de 2018 se encuentra produciendo Que no se acabe el show, un documental que llevará la vida de Fabián Pereyra a la pantalla grande. En términos generales, la producción por estos días se encuentra muy avanzada y con miras a poder estrenar el resultado total de tantos meses de trabajo para alguna parte de 2022. “La producción está avanzando cada vez más con miras a tener listas las imágenes que narrarán la vida de Fabián. Como director estoy muy contento porque cada vez más suceden cosas alrededor de él. Ahora hay un boom sobre sus cosas, y eso nos está ayudando a avanzar porque la gente quiere ver nuestro trabajo, hay mucho interés en definitiva”, sostiene el realizador de lo que será este registro sobre la vida del cantante cordobés.

La idea de generar un registro de este tipo nació a partir de las ganas del director por dar a conocer la historia de vida de Fabián Show, alguien quien siempre quiso ser un entretenedor musical primero de su zona geográfica y luego del resto de Córdoba. “A mí me motivó saber que él se tiró a la pileta para ser un tipo que divertía a la gente, algo que definitivamente logró. Nos vimos algunas veces y le comenté que quería filmar sus shows, aunque luego por diferentes motivos no se pudo. Luego su muerte aceleró más los tiempos y eso que en un principio era un proyecto terminó siendo algo más activo. Más tarde llegaron los problemas de financiación pero que parcialmente solucionamos con el sistema de crowfunding (financiación colectiva), algo que nos permitió avanzar algo más pero no mucho. Este es un proyecto hecho a pulmón que se alimenta a la vez de las expectativas de la gente”.



Entre todas esas situaciones, el inicio de la pandemia retrasó el proyecto, pero según Ceballos el efecto social que generó la llegada del Covid-19 a la vida de todos también trajo su lado positivo a la producción. “El año pasado lo que generó Fabián fue tremendo y nos ayudó un montón, concretamente porque comenzaron a conocerlo en toda Argentina, e inclusive internacionalmente. Eso nos impulsó mucho porque sabíamos que estábamos en el buen camino, ya que si bien en 2020 se habló mucho de él por su música, en este año se habla bastante de lo que será su documental. La gente está esperando, y eso es bueno porque seguimos avanzando mientras solucionamos los siempre problemas de financiamiento para terminar el rodaje”.

Para Ceballos, el material que tienen entre manos exhibirá de manera central la figura de Fabián Show en muchos aspectos de su vida, no solamente en lo que respecta a su lado más conocido. “Lo que tenemos ya terminado es muy bueno. Logramos hacer una gran serie de entrevistas con amigos, familiares, fanáticos y mucha gente que lo conoció, algo que seguramente va a sorprender a más de uno. Por el momento contamos con el 75% del documental y del trabajo total, pero también ya lanzamos un teaser adelanto de lo que vendrá”.

Luego de la muerte de Fabián Show en un accidente de tránsito el 10 de diciembre de 2016 cuando volvía de ofrecer un concierto, hablar de él también es hacerlo por medio de la explosión de su música e imagen, situación que constituye actualmente un fenómeno en internet. A propósito de esto, al responsable de Que no se acabe el show, se lo nota de manera sentida a la hora de responder sobre el legado del protagonista de su próximo documental. “Es tremendo todo lo que se generó con él luego de su partida. Cuando estaba vivo siempre había mucho alrededor de sus cosas, pero ahora mucho, mucho más, lo cual significaba tener entre manos a una historia muy rica para contar, sobre todo para gente que hace mi trabajo. Su historia merece ser mostrada porque más allá de eso, él fue un tipo nuestro, local, fue profeta en su tierra. Como legado dejó a su música, algo que nadie puede hacer como la hacía él, así que espero que quienes se presten a ver el documental puedan ver a los diferentes aspectos que tenía Fabián, que iban más allá de sus cuestiones artísticas. Esto que estamos haciendo es para que todos vean lo buen tipo que fue, y en ese sentido nos gustaría mostrar las imágenes como parte de su legado. No es por nada que hoy por hoy muchos están movilizados con lo que fue su historia”.

