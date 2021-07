Cuestión de suerte: En Villa María un apostador ganó $ 369 millones en el Quini 6

Un apostador de Villa María ganó este miércoles 369 millones de pesos en la modalidad tradicional del Quini 6.



El boleto ganador se vendió en la agencia 174 de la ciudad cordobesa, ubicada sobre la Calle José Ingenieros del centro.



El agenciero, Jorge Ortega, contó a Cadena 3 que revisó jugadas habituales y que cree que se trata de un comprador ocasional y no habitual.



Además, destacó que están hace más de 50 años y que habían vendido todos los premios menos ése.



"La verdad es que hace menos de una horita que me enteré. La gente empezó a mandar mensajes. No me confirmó aún la Lotería, pero lo que dicen las noticias y Lotería de Santa Fe es que aparentemente somos nosotros", destacó.



Y cerró: "Nunca esperé que fuera un premio tan grande".

El favorecido ganó el Sorteo Tradicional del Quini 6, con los números 05, 19, 11, 41, 16 y el 25.