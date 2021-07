Humberto Primo: Se realizaron allanamientos con resultados positivos

ALLANAMIENTOS EN HUMBERTO PRIMO

En la jornada de ayer, se realizaron allanamientos en distintas

moradas de la localidad de Humberto Primo. Los procedimientos

tenían como objetivo avanzar en la investigación de hechos

contra la propiedad sucedidos recientemente. Fueron tres las

viviendas allanadas dentro del casco urbano, logrando encontrar

distintos aparatos electrónicos, entre ellos: televisores, teléfonos

celulares y computadores. A su vez, se secuestraron prendas de

vestir relacionadas a la causa que se investiga. Por otra parte, se

efectuó la identificación y aprehensión de un hombre de 32 años.

Colaboraron efectivos de la Comisaría No 7 de Humberto Primo,

del Grupo de Operaciones Tácticas de la UR V, de la Dirección

General de Seguridad Rural “Los Pumas”, de la Comisaría No 3 de

Sunchales, de la Subcomisaria No 10 de Raquel y de la Subcomisaria No 2 de Ataliva.-

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN RAFAELA

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Av. Santa Fe y San Lorenzo. Del mismo formaron parte un automóvil Volkswagen Polo al mando de un hombre de 74 años; y una camioneta Ford Ranger guiada por un

hombre mayor de edad. Ninguno involucrado presentó lesiones de gravedad.

Personal de la Comisaría No 1 se hizo presente en el sitio.

También en zona céntrica, Colón y Rivadavia, sucedió un

siniestro vial en el que estuvieron involucradas una camioneta

Chevrolet conducida por un hombre de 48 años; y una

motocicleta Honda maniobrada por un hombre de 52 años de

edad que sufrió lesiones leves. Efectivos de la acudieron al lugar.

