La conformación de las precandidaturas a diputados y senadores nacionales en la provincia de Santa Fe por parte de los principales frentes electorales mostró que no solamente se elegirán a quienes pasen a las elecciones generales, sino que además los resultados de las Paso permitirán dirimir los liderazgos internos y, de acuerdo al resultado en la general, posicionar los nombres para el 2023. El armado final de las listas muestra también la ingeniería política de cada uno de los referentes y el por qué van con quienes van en una misma propuesta y con quiénes no.

El resultado de las primarias del 12 de septiembre determinará algo más que una candidatura para las generales del 14 de noviembre. Significará también ver quién tiene el mango del sartén en cada fuerza política, es decir los votos tras la compulsa interna. Y la cosecha de la general terminará de consolidar, o no, esos liderazgos para las elecciones ejecutivas dentro de dos años.

La primaria que se dará dentro del Frente de Todos (FdT) muestra al menos que la tan mentada unidad no existe como tal. Y más que una diferencia de los claros apoyos que por un lado logró Agustín Rossi del presidente de la Nación y por otro el acuerdo del gobernador Omar Perotti con la vicepresidenta y La Cámpora, la existencia de las dos listas demuestra que no hay liderazgo consolidado en la bota santafesina.

Al menos al mandatario provincial le salió una competencia. Y la integran nada menos que La Corriente del rossismo, el Movimiento Evita, el Frente Renovador y el Nuevo Espacio Santafesino (NES) de los senadores provinciales díscolos detrás de la figura de Alejandra Rodenas. Será otra marca histórica la del peronismo santafesino que un gobernador vaya en una boleta y su vice en otra.



¿Qué puede suceder después del resultado de esa primaria? ¿Se resuelve todo con la frase “el que gana lidera y el que pierde acompaña? ¿Qué impacto puede tener en la gestión provincial un resultado adverso de la lista donde figura el nombre del gobernador? Aunque no haya cambios en el gabinete por ahora, ¿pueden seguir formando parte del mismo equipo funcionarios cuya línea interna confronta con la del propio gobernador? ¿Qué nivel de confrontación habrá en la campaña de cara a las Paso? Parece que hay más incertidumbre con la división resultante que antes de la definición de las precandidaturas.



Quienes resulten electos candidatos a senadores nacionales, y si logran mantener las dos bancas que el FdT pone en juego en la Cámara Alta, seguramente quedarán posicionados para las próximas elecciones a gobernador del 2023 y por qué no para la intendencia de Rosario. ¿Quién puede discutirle a Rossi su aspiración a la Casa Gris o a Rodenas para el Palacio de los Leones si logran una hipotética victoria? O a Marcelo Lewandowski del otro lado. El ex periodista deportivo ya le ganó al socialismo en 2019 en el departamento Rosario, ¿por qué no podría ir por más si repite este año en la interna y en la general?

Y también será decisivo el resultado del 12 de septiembre para la disputa en el seno del Senado provincial, entre los legisladores que bancan la gestión de Perotti -donde está el rosarino- y los del NES liderados por el sanlorencino Armando Traferri, distanciado cada vez más del rafaelino.

El Frente Amplio Progresista (FAP) también dirimirá algo más que la lista definitiva para las generales. Los armados para las Paso muestran varias aristas.

El socialismo oficialista puso toda la carne al asador en cuanto a las candidaturas. Demuestra amplitud de género ya que es la única lista de los principales frentes cuyas cabezas son mujeres. Puso a los mejores ministros de la gestión de Lifschitz: Gonzalo Saglione (ex Hacienda, 2º en Diputados), Andrea Uboldi (ex Salud, 5ª en Diputados) y Erica Hynes (ex Ciencia y Tecnología, suplente de Clara García). El espacio busca mostrar que sigue vivo después de la muerte de sus dos principales líderes y conservar la hegemonía.

El resto de las fuerzas políticas que conforman el Frente hicieron rancho aparte e incluso sumaron a los socialistas de Bases que se oponen a la actual conducción del partido de la rosa. Y la lista de diputados es un fiel reflejo de la distribución de los lugares: del 1º al 7º hay un lugar para Radicales Libres, Socialistas de Bases, PDP, CREO, GEN, Igualdad y Partido Sí. La muñeca de Pablo Javkin estuvo detrás para conformar una alternativa y dar pelea interna al socialismo, sin estridencias ni golpes bajos. Disputar una interna sin que deje fisuras.



El intendente de Rosario aparece como una de las figuras a ocupar el espacio que dejó la muerte de Lifschitz y por su parte el socialismo no quiere perder posiciones. Cómo resulte la interna de concejales en la ciudad y quien se imponga (y por cuanto) en las categorías nacionales, irán marcando el rumbo del Frente.

En Juntos por el Cambio (JxC) también las primarias servirán para ordenar las boletas definitivas y saber quién tiene los porotos para convertirse en un potencial competidor del FdT y retener la banca que dejó Carlos Reutemann (ocupada interinamente por Alejandra Vucasovich hasta el 10 de diciembre),

El diputado nacional Federico Angelini, el gran armador del PRO en la provincia, sabe muy bien de ésto y bajará a dar pelea pensando en el futuro además del cambio de Cámara en el Congreso. Para ello logró el acuerdo con la mediática Amalia Granata quien lo acompañará en la boleta, consiguió las fotos con los referentes nacionales del espacio (Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich), retuvo a la gran mayoría del partido, sumó a los evangelistas (el pastor Walter Ghione está 5º en su lista para diputados) y hasta incluyó a los libertarios (Gonzalo Mansilla de Souza, de la Ucedé, será su suplente), entre otros. Si gana la interna y logra al menos alcanzar la primera minoría en noviembre, ¿alguien discutirá su liderazgo?



Para ello, Angelini deberá imponerse a las otras tres listas que se le oponen. Una es la del armado de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, cuyo mentor es el legislador Julián Galdeano que buscó a la periodista Carolina Losada, nacida en Rosario, para pelear por la senaduría. La conductora del canal América tiene llegada en los medios nacionales y empezó por recorrer el interior de la provincia antes que las grandes ciudades. El sector tejió un acuerdo con sectores amarillos no contenidos y con intendentes como los de Avellaneda y Villa Ocampo, bastiones de la lucha contra el oficialismo nacional gobernante.

Otra es la propuesta que alcanzaron José Corral, Roy López Molina y Lucila Lehmann. El ex intendente santafesino intentará hacer pesar el conocimiento público que tiene en la provincia por haber sido el candidato a gobernador de Cambiemos en 2019. El conceja. buscará, además de la banca en la Cámara Baja, destronar a Angelini en la conducción del PRO. Y sumaron a la Coalición Cívica con el apoyo de Elisa Carrió a Corral.

En tanto, para los radicales del NEO será la primera prueba electoral a partir de su pase a JxC en el armado nacional. La candidatura de Maximiliano Pullaro acompañado por legisladores e intendentes de diferentes localidades, que logró el apoyo de Martin Lousteau, tiene también un horizonte de construcción para una gran alternativa hacia el 2023.

Por fuera de los grandes frentes, las otras fuerzas intentan salir de los tres tercios en que se dividieron hasta el 2019 los votos en la provincia y que la polarización no se instale de cara a las próximas elecciones.

Esa es la idea de la vuelta de Jorge Boasso a una candidatura con el acuerdo que logró con Luis Contigiani, que busca renovar su banca, en la alianza Primero Santa Fe, que tiene como una de sus estructuras al partido que conduce Marcelo Pipi Andrada del Sindicato de Recolectores.



El voto celeste estará dividido. Por un lado Unite, que apuesta nuevamente a figuras del deporte como la ex boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras para Diputados y el ex futbolista Hernan Sapito Encima para el Concejo rosarino. Y por otro, la lista Vida y Familia con la pastora Patricia Silva de Cattaneo para Diputados sin finalmente la participación de Cora Reutemann, hija del ex piloto recientemente fallecido, quien había insinuado con presentarse invitada por éste espacio.

La izquierda va también a internas con dos listas. Y Carlos Del Frade volverá a intentar pegar el salto al Parlamento nacional desde su propio frente con militantes y referentes sociales.

Rosario3