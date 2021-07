Sunchales: Se detuvo a un hombre por generar daños

DETENIDO POR DAÑOS

El suceso ocurrió en la ciudad de Sunchales. Un hombre de 56 años se encontraba ocasionando daños a la fachada de un servicio de emergencias local. Personal policial de la Comisaría No 3 acudió rápidamente

logrando interrumpir el accionar del individuo. Se procedió a suaprehensión y traslado a sede policial quedando a disposición judicial.

MOLESTIAS

Durante la tarde del día de ayer se identificaron a jóvenes que estaban ocasionando molestias en el Autódromo de la ciudad de Rafaela.

Se trató de cinco varones y una mujer. Al momento de identificarlos se constata que la joven poseía un rifle de aire comprimido. Se procedió al traslado de las personas a sede policial de la Comisaría No 13 y al secuestro del rifle. A su vez, se convocó a personal de protección Civil y Comunitaria para efectuar la retención de cinco motovehículos carente de la documentación necesaria para circular. Labor realizada por efectivos de Cuerpo Guardia Infantería bajo la supervisión directa del Jefe de la Unidad Regional V.

OPERATIVOS EN FRONTERA

Durante todo el día de ayer se realizaron operativos de control y prevención de seguridad en el ámbito de la ciudad de Frontera y sus alrededores.

Se efectuaron recorridas por zonas comerciales y residenciales como así también controles en espacios públicos a los fines de respetar las medidas establecidas respecto a la pandemia de COVID 19. Los procedimientos fueron desarrollados por efectivos de la Comisaría No 6 de Frontera, Destacamento No 6 de Barrio Acapulco – Josefina, Comando Radioeléctrico de la UR V y Brigada Motorizada de la Zona No 5 de Inspección.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día domingo y madrugada del lunes en función de las medidas emitidas en relación a la pandemia de COVID19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la realización de amplios procedimientos con el objetivo de respetar la normativa vigente; complementando las tareas que ya se vienen desarrollando. Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la presencia policial en todo el ámbito del Departamento Castellanos. Producto del amplio despliegue de la labor policial no se detectaron infracciones a lo establecido legalmente.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

En Rafaela, intersección de Av. Italia y Zanetti, se produjo una accidente de tránsito entre un automóvil Ford Siena y una bicicleta rodado 29. El automóvil era conducido por un hombre de 64 años, mientras que la bicicleta era maniobrada por una mujer de 23 años de edad. Producto del hecho, resultó con lesiones leves la ciclista. Efectivos de la Comisaría No 1 acudieron al lugar.