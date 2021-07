Grutly, el pueblo que perdió la paz: mató a su amigo, escapó, chocó a dos jóvenes y terminó preso

Esta mañana de miércoles, alrededor de las ocho, policías de la Comisaría 16° de la localidad de Grutly, en el departamento Las Colonias, supieron sobre el ingreso al Samco de Humboldt de un hombre fallecido como consecuencia de una profunda puñalada aplicada por un tercero en el tórax. El homicidio tuvo como víctima a un hombre identificado posteriormente como Alejandro Daniel Perezlindo, de 33 años.

Con el correr de las horas, y con la presencia de pesquisas de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Región I, lograron aprehender en una vivienda rural de la localidad de Colonia Rivadavia a un joven de 18 años, sobre el que se presume su responsabilidad criminal en el asesinato. Además, cuando este muchacho se escapó en su auto a toda velocidad, embistió a dos jóvenes de 18 y 16 años, Longoni y Gatti, que iban en una moto; uno de ellos está internado en estado de gravedad.

Los policías de Orden Público iniciaron la investigación y así fue como supieron que Perezlindo fue hallado ensangrentado entre las viviendas de las familias Holzmann y Cabrera, en el cardinal sur de la localidad de Grutly, y que posteriormente fue llevado al Samco, donde ingresó fallecido. Luego, el médico que lo revisó se encargo de constatar que la víctima sufrió una muerte violenta como consecuencia de recibir una profunda puñalada en el tórax.

Los policías de Grutly convocaron a los pesquisas de Homicidios de la Región I de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes por testimonios de los lugareños pudieron saber que Perezlindo, junto a un peón rural, estuvieron en una rotisería cenando y bebiendo desde las 21 del martes, y que alrededor de la dos de la mañana se fueron juntos. Luego, algunas personas vieron cuando Perezlindo estaba caído junto a su motocicleta y a su lado estaba quien se presumía que era su amigo, J. C. de 18, al que consultaron sobre la situación de Perezlindo, y dijo que "se apuñaló solo y se cayó".

Locura y fuga por las calles de Grutly

Inmediatamente después de dicha situación, J. M. C. de 18 años, cortó súbitamente la conversación con sus interlocutores y salió a toda velocidad conduciendo su automóvil Chevrolet, modelo Corsa, de tres puertas y color celeste (chapa patente ECI 139). Los ocasionales testigos le avisaron del suceso a los familiares de Perezlindo que fueron hasta el lugar y lo hallaron malherido; así, lo llevaron hasta el Samco de Humboldt y cuando fue atendido por los médicos, éstos constataron que ya estaba fallecido como consecuencia de una profunda puñalada en el tórax.

J. C. de 18 años, una vez que salió a toda velocidad de Grutly conduciendo su automóvil Chevrolet Corsa, chocó a dos jóvenes que iban en una motocicleta: Ramiro Gatti de 18 años y Víctor Longoni de 16, a los cuales dejó abandonados a su suerte en el camino. Ambos fueron descubiertos por automovilistas de la zona y posteriormente trasladados a un centro asistencial. Uno de los jóvenes está en una situación de salud delicada como consecuencias de las heridas recibidas en el violento choque.

Los pesquisas de Homicidios de la Región I de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a cargo del esclarecimiento del caso, detectaron el domicilio particular del joven que sería el autor del crimen de Perezlindo en primera instancia y después de chocar a los dos jóvenes cuando escapaba de la escena del crimen. Los policías llegaron hasta la vivienda particular del joven ubicada en la zona rural de la localidad de Colonia Rivadavia, dialogaron con el padre del muchacho, un hombre de 54 años, que entregó a su hijo, J. M. C. de 18, que solo dijo que él atropello a los dos jóvenes que iban en motocicleta, pero que no asesinó a Perezlindo. Cuando los policías requisaron su automóvil, le secuestraron una cuchilla, que se cree que es el arma usada para asesinar a la víctima.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen de Perezlindo y el choque a los jóvenes, a la Jefatura de la Agencia de Investigación Criminal AIC, y éstos hicieron lo propio con el fiscal subrogante del departamento Las Colonias, Marcelo Nessier, que ordenó que el cadáver de la Perezlindo se trasladado a la morgue judicial en la ciudad de Santa Fe para la realización de la necropsia; que el automóvil y el cuchillo secuestrados sean sometidos a los peritajes criminalísticos de rigor y que además sean realizados los peritajes criminalísticos en la escena del crimen, como en el choque del auto contra los dos motociclistas.

El joven de 18 años quedó aprehendido, privado de su libertad y con una causa en su contra como presunto autor de los delitos de homicidio doloso y lesiones graves culposas en accidente de tránsito.

DiarioUno