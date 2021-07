Se desarticularon fiestas clandestinas

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Un accidente de tránsito tuvo lugar en el cruce de calles Rafaela y

Juan de Garay de la ciudad de Sunchales. Del mismo formaron

parte un automóvil Chevrolet Aveo dirigido por un hombre de 69

años; y una motocicleta Guerrero Trip en la que se trasladaban un

joven de 19 años y otro de 21. Producto del suceso, resultaron

con lesiones leves los ocupantes de la motocicleta. Personal de la

Comisaría No 3 acudió al lugar.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día viernes y madrugada del sábado en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la

pandemia de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V

dispuso la realización de amplios procedimientos con el objetivo

de respetar la normativa vigente; complementando las tareas que

ya se vienen desarrollando. Debido a ello, se intensificaron

patrullajes y la presencia policial en todo el ámbito de la Unidad

Regional. La labor mencionada produjo, la confección de 05 actas

de infracción a lo establecido legalmente en la ciudad de Rafaela.



FIESTAS CLANDESTINAS EN RAFAELA

Durante la noche, se desarticularon encuentros de personas que

no respetaban la normativa vigente. Uno de ellos sucedía en

Barrio Barranquitas, mientras que otro ocurría en Barrio Mora. En

ambos casos, se hicieron presentes efectivos policiales que

procediendo a hacer cumplir la legalidad dando fin a los mismos

sin inconvenientes.

Colaboraron conjuntamente efectivos de Cuerpo Guardia

Infantería y Brigada Motorizada de la UR V, de la Policía de

Acción Táctica y agentes municipales.

DELINCUENTE DETENIDO

Un joven de 17 años fue detenido en zona de la localidad de

Coronel Fraga. El individuo fue visto por efectivos policiales

dándose a la fuga al momento de ser identificado.

Rápidamente, se logró interceptarlo en su escape y se procedió a

su detención y traslado a sede de la Comisaría No 9 de Ramona.

Posteriormente, tras su identificación se logró determinar que

sobre el mismo pesaba pedido de captura por estar involucrado

en un hecho de robo ocurrido en Josefina días atrás; quedando a

disposición judicial.

Trabajaron en forma conjunta efectivos de la Subcomisaria No 12

de Coronel Fraga, Comisaría No 9 de Ramona, Comisaría No 6

de Frontera, Subcomisaria No 8 de Josefina y los

Destacamentos No 1 de Marini y No 6 de Barrio Acapulco.

AMENAZABA CON UN CUCHILLO

En momentos cercanos al mediodía del día de hoy, efectivos de

Comando Radioeléctrico de la UR V detuvieron a un joven de

23 años que habría amenazado a una mujer en la vía pública con

intenciones ilícitas en la ciudad de Rafaela.

Tras conocer lo sucedido, se logró de forma rápida encontrar al

individuo en zona de calles Vieytes y México y luego de

identificarlo, se halló entre sus pertenencias un cuchillo

procediendo al secuestro del mismo. Se efectuó la aprehensión

del joven y su traslado a sede policial quedando a disposición de

la Justicia.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Av. Ernesto

Salva y Ruta Nacional No 34 en la ciudad de Rafaela. Del mismo

formaron parte una motocicleta Yamaha FZ 16 guiada por un

hombre de 42 años; y un camión que se habría dado a la fuga. A

raíz del hecho, resultó con lesiones el motociclista. Se continúan

investigaciones a los fines de identificar a la parte restante. En el

sitio actuó personal de la Comisaría No 2.

Por otra parte, también efectivos de la Comisaría No 2, acudieron

a un siniestro vial entre dos motocicletas sucedido en el cruce de

Av. L. Fanti y D. Alighieri. Una motocicleta, Guerrero Trip, era

guiada por una mujer de 36 años; y la restante, Corven Energy,

era maniobrada por un joven de 19 años de edad. Como

consecuencia de la colisión, la mujer sufrió lesiones graves y el

joven, leves.







