La Asociación Médica alertó que la prevención "no puede quedar librada a la conciencia de cada uno" para los festejos del día del Amigo

“Los contagios no llegan por las actividades productivas, sino por las reuniones sociales donde no hay controles y todo queda librado a la conciencia de cada uno. Ahí estamos fallando”, afirmó el secretario general de la Asociación Médica de Rosario (AMR), Dardo Dorato. Lo dijo al referirse a las perspectivas sanitarias frente al Día del Amigo, que se celebrará el martes, y en el cual se prevé que se den encuenros en lugares cerrados.

El titular de la entidad que representa a los médicos rosarinos opinó sobre la porción de la población sub 30 que aún no se ha anotado para vacunarse contra elcoronavirus y en la estrategia que habría que seguir para que eso se revierta. “Me parece más un fenómeno sociológico. Tal vez porque tengan un sentimiento de mayor invulnerabilidad frente a la enfermedad. También pudo ser que no se no esperaba que el plan de vacunación avanzara tan rápido”, señaló Dorato.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, consideró que “se debería insistir más en la cuestión comunicacional para que la gente se anote para ser vacunada", y añadio´: "Más allá de que puedan sentirse menos vulnerables, los jóvenes deben tener conciencia de que a pesar de que la enfermedad sea menos seria con la vacuna, pueden contagiarse y contagiar a otros. Necesitamos una masa crítica importante de gente vacunada para terminar con el riesgo mayor de la enfermedad. Es una cuestión de consciencia colectiva”.

Consultado sobre si la prédica antivacuna puede tener alguna injerencia en la decisión de no anotarse para la vacunación, Dorato remarcó: “El discurso antivacuna no hace diferencia etaria. Es peligroso desde el punto de vista sanitario. No hay ningún reporte serio que hable en contra de las vacunas. Aunque no previene la enfermedad, ciertamente disminuye los casos graves. Eso es lo que se busca. Se apunta a que sea una enfermedad endémica, de bajo impacto y terminar con los casos graves que llevan a la mortalidad”.

La sombra del Día del Amigo

Con relación al Día del Amigo, que se celebra el martes y despierta preocupación porque puede desencadenar un aumento de contagios, aclaró: “Cada vez que hay un evento que genera convocatorias en lugares cerrados el riesgo aumenta. Entre los colegas decíamos con relación a lo del sábado pasado (los festejos por el triunfo de Argentina en la Copa América), que dentro de una semana vamos a tener una posible catástrofe. No se si el efecto comunicacional está sirviendo. En cierta manera es un poco decepcionante porque hay una falta de conciencia en esto”.

“Indudablemente, en los lugares cerrados el riesgo es mayor. Todo el mundo lo sabe. Siempre es más convenientes los sitios abiertos, con ventilación. Cuanto menos ventilación hay, se da mayor concentración de virus en el aire y la posibilidad de contagios es mayor. Los contagios no llegan por las actividades productivas, sino por las reuniones sociales donde no hay controles y todo queda librado a la conciencia de cada uno. Ahí estamos fallando”, concluyó Dorato.

