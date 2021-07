Intenso fin de semana con mucho labor para la Policia, continúan los controles, se desarticularon encuentros y se detuvo a varias personas

CONTÍNUOS OPERATIVOS EN FRONTERA Y RAFAELA

En el día de la fecha, siguiendo directivas impartidas por la

Superioridad de esta U R V, se realizaron operativos en las

ciudades de Frontera y Rafaela.

En horas del mediodía efectivos del Comando Radioeléctrico,

efectuaron recorridas y saturación por diferentes Barrios de

Frontera. En tanto, en horas de la tarde se llevó a cabo operativo

de Alta Intensidad y control protocolo COVID-19 en los diversos

espacios verdes en la ciudad de Frontera y Bo Acapulco

Participaron del mismo personal de Comisaría No 6,

Destacamento No 6 de Acapulco y Comando Radioeléctrico

con asiento en la ciudad de Frontera.

Por otro lado, en la ciudad de Rafaela, desde ls 14.00 a las 18.00

h personal de Agrupación Cuerpos de la UR V realizó en forma

conjunta con personal de Protección Vial y Comunitaria y Guardia

Urbana Rafaelina, operativo. Como resultado del mismo se logró

dispersar partidos de fútbol (masculinos y femeninos) los cuales no

estarían habilitados según Decreto Provincial en vigencia,

finalizando el mismo sin novedad.

HUMBERTO PRIMO EXITOSO ALLANAMIENTO

En la víspera, se recuperaron elementos y se detuvo a un hombre

de 32 años por estar involucrado en un ilícito ocurrido en la

localidad de Humberto Primo.

En relación a un hecho de Robo en investigación y luego de

diligencias realizadas se efectuó un allanamiento en una morada

emplazada en dicha urbe. El procedimiento arrojó resultados

positivos procediendo a la detención de un hombre, al hallazgo y

posterior secuestro de los elementos mal habidos. Todo fue

trasladado a sede policial para cumplimentar los requisitos legales

pertinentes.

Labor realizada por Comisaría No 7 Humberto Primo y en

colaboración Comisaría No 3 Sunchales, Subcomisaria No 10

Colonia Raquel y Grupo de Operaciones Tácticas, bajo la

supervisión del Jefe Zona Inspectoría No 3.-

MOTOCICLETA RECUPERADA

En la noche de ayer, se recuperó una motocicleta denunciada

como sustraída y a la aprehensión de un individuo de 18 años en

la ciudad de Rafaela.

Efectivos de Cuerpo Guardia Infantería que se encontraban

abocados al operativo Festejos de la Selección Argentina de

Fútbol, ordenado por la Superioridad, tomaron conocimiento de la

sustracción de una motocicleta Zanella ZB 110 c.c. desde calle

Alvear. Rápidamente, realizaron saturación por las inmediaciones

y al hacer paso por la arteria mencionada intersección con calle

Uruguay divisaron a un individuo llevando a la par una motocicleta,

quien al notar la presencia policial estacionó la misma y continuó

caminando. Se le dio la voz alto procediendo a su identificación, se

corroboró que el motovehículo era el mal habido efectuando su

formal secuestro. En tanto, el joven fue aprehendido y trasladado

a sede policial a los fines pertinentes.

MALVIVIENTE DETENIDO

En horas de la madrugada de hoy, se detuvo a un sujeto de 27

años en la ciudad de Frontera.

Personal policial que se encontraba realizando patrullaje

preventivo ordenado por la Superioridad, tras ser alertado, se

constituyó en el cruce de calles Calle 1 y Av. Sastre por la

presencia de un individuo en actitud sospechosa en el

estacionamiento de un comercio. Al arribar al lugar, divisaron a un

hombre sustrayendo elementos desde la cabina de un camión que

se encontraba estacionado,

dándole la voz de alto. El

malviviente se dio a la fuga

siendo rápidamente

interceptado por personal

policial. Se procedió a su

detención y al formal secuestro

de un cuchillo que tenía en su

poder y herramientas varias. Se

trasladó todo asede de la

Comisaría No 6 por razones de

jurisdicción.

Labor realizada por Comando

Radioeléctrico con asiento en

la ciudad de Frontera.-

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En el día de ayer, se produjo el vuelco de un vehículo en Ruta

Nacional No 34 km 179 jurisdicción de la localidad de San Vicente.

Fue única parte un automóvil Renault Clio en el que circulaban una

mujer y un hombre ambos mayores de edad y un menor de 8 años

oriundos de la localidad de Cañada Rosquín. Los mencionados

fueron trasladados por el servicio de emergencias al Samco donde

les diagnosticaron lesiones leves. Trabajaron en el lugar personal

de la Comisaría No 5 de San Vicente, Bomberos de San Vicente

y Angélica y personal del Corredor Vial.

En la tarde de ayer, personal de la Comisaría No 3 de Sunchales

se hizo presente en camino rural ubicado a 5 km de la planta

urbana de la ciudad de Sunchales, tras ser alertados del vuelco de

un automóvil. Al arribar al lugar divisaron un vehículo Volkswagen,

modelo Bora, sobre la cuneta el cual era conducido por un hombre

de 31 años quien iba acompañado por una joven de 22 años. Los

mencionados resultaron ilesos.

CONTROL Y SEGURIDAD GENERAL POR

VICTORIA SELECCIÓN ARGENTINA

Con motivo de Control y Seguridad General por victoria Selección

Argentina, se realizó desde las 21.30 h de ayer, hasta la 01.15 h

de la madrugada de hoy operativo, bajo la Supervisión General del

Jefe de la Unidad Director de Policía Ricardo Arnodo Suárez.

Del mismo participaron, personal de la UR V, Policía de Acción

Táctica, Guardia Rural “Los Pumas”, Policía de Seguridad Vial,

Guardia Urbana Rafaelina y Protección Vial y Comunitaria.

Se efectuaron cortes de calles en las inmediaciones a la Plaza

Central. En tanto, los móviles de Comisarías No 1, 2, Zona 1 y

Comando Radioeléctrico estuvieron dispuestos en zona céntrica a

los fines controlar los transeúntes que se dispersaron por

diferentes sectores.

Además, se realizaron actuados prevencionales siguiendo

directivas del Fiscal interviniente con relación a lo establecido al

DNU Provincial y Nacional, finalizando dicho Operativo sin

novedad.

CONTÍNUOS OPERATIVOS

En el día de ayer se realizaron varios operativos en la ciudad de

Rafaela y Frontera.

En el horario de 18.00 a 18.30 h efectivos de la Comisaría No 2

llevaron a cabo Control Vehicular en el cruce de calles Pellegrini y

M. de Lorenzi de la ciudad de Rafaela. Como resultado se

identificaron 9 motovehículos con sus respectivos conductores,

finalizando sin novedades.

En tanto, personal y móviles de Comisarías No 13, Subcomisaria

No 1, Zona 1 y Protección Vial y Comunitaria, en la intersección

calles Romittelli y Av. Italia, en los horarios de 17.45 a 18.30 h,

efectuó control motovehicular, procediendo a la identificación 19

rodados entre vehículos de mayor y menor porte, no registrándose

anomalías en las documentaciones.

Por otro lado en la ciudad de Frontera se llevó adelante en el día

de ayer, en cumplimiento de orden Operacional impartida por la

Superioridad un operativo de Alta Intensidad y Control de protocolo

Covid-19 en distintos espacios verdes de la ciudad. Participaron

personal y móviles del Comando Radioeléctrico Frontera,

Comisaría No 6 y Destacamento No 6 Acapulco.-

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día sábado y madrugada del domingo en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la pandemia

de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la

realización de amplios procedimientos

con el objetivo de respetar la normativa

vigente; complementando las tareas que

ya se vienen desarrollando. Debido a

ello, se intensificaron patrullajes y la

presencia policial en todo el ámbito de la

Unidad Regional. La labor mencionada

produjo, la confección de 01 acta de

infracción a lo establecido legalmente en

la localidad de Josefina.

CONTINÚAN LOS CONTROLES POLICIALES

EN RAFAELA Y FRONTERA

En la tarde de ayer y de hoy, en cumplimiento a las directivas

impartidas por la Superioridad se realizaron diversos operativos en las

ciudades de Rafaela y Frontera a los fines preventivos y de seguridad.

En el día de ayer en horario de 19.30 a 21.00 hs se llevó a cabo

Operativo Saturación Alta Visibilidad, bajo la supervisión del Jefe de

Inspectoría Zona 1. Participaron personal y móviles del Dcto. 7 de

nuestra ciudad, efectuándose presencia policial y patrullaje preventivo

en el sector de la ciclovía, Instituto del Profesorado, quintas, barrio 17

de Octubre, sector cartel de ingreso a Rafaela, cardinal sur, finalizando

el mismo sin novedad.

En tanto, en la tarde de hoy se efectuó Operativo alta intensidad y

control, con personal y móviles de la Comisaría No 6 de la ciudad de

Frontera, supervisado por Inspectoría zona 5o finalizando el mismo sin

novedad.

SINIESTRO VIAL

El mismo tuvo lugar en el día de ayer, en la intersección de calles Brasil

y Tucumán, resultando partes una motocicleta marca Honda, modelo

XR 150 c.c, guiada por un hombre de 58 años y una motocicleta marca

Honda, modelo Biz 125 c.c., conducida por otro hombre de 32 años de

edad. Personal del servicio de emergencias trasladó a las personas

involucradas hasta nosocomio local, presentando uno de ellos lesiones

de carácter graves. Actuaciones a cargo de la Comisaría 1o.

SE DESBARATA FIESTA CLANDESTINA

En la madrugada de hoy efectivos de la Comisaría 8o, de la localidad

de Santa Clara de Saguier, realizando patrullajes preventivos, logran

desbaratar una fiesta clandestina, de la cual participaban más de 20

personas, las cuales al notar la presencia policial comenzaron a correr

en diferentes direcciones. Se procedió a la identificación del propietario

de la vivienda siendo un joven de 18 años de edad, a quien se lo

notificó de la causa por infracción a los artículos 205 Y 239 DEL C.P.A.

CELULAR RECUPERADO.

Efectivos de la Comisaría 1o, con colaboración de la P.A.T procedió en

el día de hoy a efectuar una requisa domiciliaria en una vivienda de

calle Francia, procediendo al secuestro de un teléfono celular marca

SAMSUNG, modelo J2, el cual habría sido sustraído a una joven de 24

años. Se inició causa por el hecho de Hurto a un joven de 21 años de

edad, residente en la finca mencionada anteriormente, quien no sería

ajeno a este suceso.

JOVEN APREHENDIDO

El mismo fue aprehendido en la madrugada de la fecha, cuando

efectivos de Agrupación Cuerpo, son alertados por el servicio de

emergencias 911, que un masculino habría ingresado a un domicilio,

sito en calle Carlos Gardel y Bv. Lehmann. Procedieron a la

identificación del sujeto, resultando ser un joven de 20 años de edad, el

cual se encontraba oculto entre las plantas. Se secuestró además una

bicicleta playera color negro. Se trasladó el aprehendido y el secuestro

hasta sede de la Comisaría de jurisdicción para continuar con trámites

pertinentes.

BARRIO BARRANQUITAS: JÓVENES

DETENIDOS POR RESISTENCIA A LA

AUTORIDAD.

El hecho se suscitó cuando personal de Cdo. Rco. es comisionado por

el servicio de emergencias 911 a calle Perussia y Chaco por un

desorden en la vía pública. Arribados al lugar observan un tumulto de

gente, con actitud hostil hacia el personal policial que ya se encontraba

en el lugar, agrediendo y lesionando a dos de los efectivos y dañando

un móvil policial. Se procedió de inmediato a la identificación de dos

sujetos, partícipes del hecho y a su APREHENSIÓN y posterior

DETENCIÓN, resultando ser dos jóvenes de 18 y 20 años de edad. Se

procedió al traslado a Sede policial de jurisdicción para continuar con

actuaciones pertinentes.

COMANDO RADIOELÉCTRICO: TRASLADA

A MENOR Y SECUESTRA ARMA DE FUEGO.

El hecho ocurrió en la madrugada de hoy cuando personal de Cdo.

Rco es alertado por el operador del Servicio 911, que en calle Entre

Ríos y las vías de Ferrocarril habría sujetos efectuando disparos de

arma de fuego. Rápidamente se efectúa una saturación por

inmediaciones y con las características aportadas por el centro de

monitoreo se logra localizar a uno de ellos. Se procede a la

identificación del mismo, resultando ser un joven de 16 años de edad.

Se rastrilló la zona y se secuestró un arma de fuego, de puño, calibre

22. Se trasladó al menor hasta sede de la Comisaría 13 en resguardo.

Se continúan diligencias de rigor.

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día viernes y madrugada del sábado en función

de las nuevas medidas emitidas en relación a la pandemia de COVID-

19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la realización de

amplios procedimientos con el objetivo de respetar la normativa

vigente; complementando las tareas que ya se vienen desarrollando.

Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la presencia policial en todo

el ámbito de la Unidad Regional. La labor mencionada produjo, la

confección de 07 actas de infracción a lo establecido legalmente en la

localidad de Humberto 1o y 06 en la ciudad de Rafaela.

