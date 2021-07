Personal del Cuerpo Guardia Infantería detuvo a un ladrón esta madrugada

VEHÍCULO SECUESTRADO

En el día de ayer, se secuestró un carro de carga rural en la ciudad

de Frontera.

Personal policial se constituyó en calle 7, divisando un carro de

carga rural con candado y cadenas colocados, de similares

características al mal habido días atrás en perjuicio de un hombre

en la localidad de Zenón Pereyra. Se entrevistó a un hombre quien

manifestó haberlo comprado en un local de la ciudad de San

Francisco, Provincia de Córdoba. Se procedió al formal secuestro

del mismo y a su posterior traslado a sede policial para continuar

con diligencias de rigor.

Labor realizada por

Comisaría No 6, Brigada

Motorizada

dependiente de Zona

Inspectoría No 5 con

asiento en la ciudad de

Frontera. -

HALLAZGO

En la noche de la víspera, efectivos policiales del Comando

Radioeléctrico, que se encontraban realizando patrullaje ordenado

por la Superioridad, al hacer paso por calle Monseñor Brasca entre

Bv. Presidente Roca y calle Chacabuco de la ciudad de Rafaela

divisaron una bicicleta estilo playera en aparente estado de

abandono.

El biciclo fue incautado y trasladado a sede de la Comisaría No 15

por razones de jurisdicción en averiguación de su real procedencia

LADRÓN DETENIDO

En la madrugada de hoy, tras tomar conocimiento de un ilícito

acaecido en calle D. Mazzi de la ciudad de Rafaela, personal de

Cuerpo Guardia Infantería realizó saturación por las inmediaciones

divisando a una persona de similares características a las

aportadas. Al notar la presencia policial el sujeto se descartó de un

elemento que tenía en su poder.

Se procedió a la identificación del joven de 18 años, a su detención

y al formal secuestro del objeto descartado tratándose del sustraído.

Todo fue

trasladado a sede

de la

Subcomisaria No

1 por razones de

jurisdicción,

donde se le inició

causa por el delito

Hurto en Grado

de Tentativa.

APREHENDEN A INDIVIDUO Y SECUESTRAN

MACHETE EN FRONTERA

En horas de la madrugada del día de la

fecha, personal policial, momentos en

que intentaban identificar a dos hombres

en calle 100 al 600 de la ciudad de

Frontera, personas comenzaron a

insultar y arrojar piedras al personal

actuante. En tanto, un sujeto quien tenía

en su poder un machete increpó a los

uniformados procediendo rápidamente a

su aprehensión y al formal secuestro del

arma blanca, siendo trasladados a sede policial.

Actuaron personal de Zona Inspectoría No 5 y en colaboración

Comisaría No 6 y Comando Radioeléctrico con asiento en la

ciudad de Frontera.

SUCESO FATAL

En el día de ayer, un menor de 2 años falleció como consecuencia

de un accidente rural. Tras averiguaciones realizadas se corroboró

que el suceso tuvo lugar en un campo situado en la localidad de

Colonia Aldao. Siendo la parte restante una camioneta al mando de

un hombre de 48 años. Se realizaron diligencias en el lugar junto a

personal de División Científica, en tanto, el Médico policial se hizo

presente en el Hospital Amílcar Gorosito realizando los exámenes

de rigor.

Actuaciones a cargo de la Comisaría No 11 de Colonia Aldao. -

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

En horas de la tarde de ayer colisionaron una bicicleta guiada por un

joven de 24 años y un automóvil Toyota Corolla conducido por un

hombre de 68 años. El siniestro ocurrió en el cruce de calles

Necochea y Dorrego de la ciudad de Rafaela. Se hizo presente

personal del servicio de emergencias 107 trasladando al conductor

del birrodado hacia el Hospital local donde le diagnosticaron

lesiones graves. Trabajó en el lugar personal de la Comisaría No 1

de Rafaela. -

OPERATIVOS POLICIALES

En el día de ayer, siguiendo directivas impartidas por el Jefe de la

Unidad Regional V se realizaron diferentes operativos en el

Departamento Castellanos.

En el horario comprendido entre las 18.00 y 20.00 h se llevó a cabo

Operativo Dinámico Alta Visibilidad y presencia activa en la localidad

de Ramona. Colaboraron móviles y personal de las Comisaría No 9,

10, Subcomisaria No 12 y Zona Inspectoría No 1. El mismo contó

con operativo motovehicular fijo y saturación dinámica, procediendo

a la identificación de 07 personas y 04 motocicletas.

Por otro lado, personal de la Comisaría No 2, en el horario de las

18.00 a 20.00 h, efectuó Operativo Alta Intensidad, en calles

Balcarce y Cervantes de la ciudad de Rafaela. Se identificaron 7

personas con sus respectivos vehículos, finalizando el mismo sin

novedad.

En tanto, en la ciudad de Frontera se continúan realizando

saturación y recorridas por los diferentes barrios y controles

vehiculares a los fines preventivos y de seguridad. Participaron de

los mismos Inspectoría Zona No 5 y Comisaría No 6, Comando

Radioeléctrico con asiento en la ciudad de Frontera y

Destacamento No 6 Acapulco. -

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día

miércoles y madrugada del

jueves en función de las

nuevas medidas emitidas en

relación a la pandemia de

COVID-19, la Jefatura de la

Unidad Regional V dispuso la

realización de amplios

procedimientos con el

objetivo de respetar la

normativa vigente; complementando las tareas que ya se vienen

desarrollando. Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la

presencia policial en todo el ámbito de la Unidad Regional. La labor

mencionada produjo, la confección de 04 actas de infracción a lo

establecido legalmente en la ciudad de Rafaela y 02 en Bella Italia.

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de

Relaciones Policiales