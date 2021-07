Además de celebrar la aplicación de la vacuna número 500 mil en Rosario y 1,5 millón en Santa Fe con al menos la primera dosis, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, hizo este miércoles una fuerte convocatoria a los santafesinos sub 30 para que se inscriban en el plan de vacunación contra el coronavirus que se está llevando adelante. A la espera de que para el final de esta semana se termine la inoculación de todos aquellos que tienen entre 30 y 35 años, la funcionaria busca apurar a los mayores de 18 para que se sumen a la campaña a través del sitio web de la provincia. "No creo que no se hayan anotado por falta de confianza, sino porque lo veían como algo muy lejano y no lo es tanto", dijo Martorano durante la conferencia en el vacunatorio de la ex Rural.

Con el buen ritmo de llegada de vacunas al país y a la provincia que por estos días permite estar aplicando unas 40 mil dosis diarias, la ministra de Salud busca terminar de vacunar esta semana a quienes tienen hasta 30 años. Por eso, desde hace unos días tiene la mirada puesta en los sub 30 _es decir quienes tienen entre 18 y 30_ y que desde la semana próxima serán la nueva población objetivo.

"Como venimos haciendo, vamos a ir bajando de a cinco años", dijo la funcionaria y señaló que los primeros serán entonces quienes tengan entre 30 y 25 años.

Si bien ya son unos 2 millones los inscriptos para recibir su primera dosis, desde la provincia estiman que la población que aún falta anotarse está justamente en esta franja etaria. "Estimamos que son entre 400 y 500 mil personas", detalló.

Si bien es cierto que en territorio y conjuntamente con el municipio a través de los centros de salud se está llevando adelante un rastrillaje de la población no inscripta, Martorano no cree que sea la falta de conectividad ni de información lo que hace que aún no hayan solicitado el turno. "Puede que no lo hayan hecho porque lo veían como algo muy lejano. Necesitamos que se anoten, que vengan con alegría como está sucediendo en estos días, donde la gente se encuentra con conocidos y compañeros y se festeja la vacuna", señaló la ministra.

Alta confianza

Por encima de los registros de otras provincias, como Córdoba, casi ocho de cada diez santafesinos mayores de 18 años ya dieron su conformidad para recibir la vacuna, según los datos oficiales.

Desde la provincia estiman que el desacuerdo con la vacuna no es la principal motivación de quienes aún no completaron el formulario del plan de inoculación; sino más bien que no pudieron, por diversos motivos, acceder a la página correspondiente para anotarse. Uno de los puntos que señaló la ministra este miércoles.

En Santa Fe, sobre un total de 2.700.000 personas en condiciones de recibir la vacuna (por ser mayores de 18 años) ya se anotaron en la web de la provincia exactamente 2.073.421. Por eso, las autoridades intentan captar la voluntad de las 626.579 mil personas que aún no se sumaron a la campaña, que es voluntaria, de los cuales medio millón se estima que tienen entre 18 y 30 años.

A la espera del contrato con Cansino

Además de confirmar que con las más de 20 mil segundas dosis de Sputnik que esta semana llegaron a Santa Fe se llegará a vacunar a quienes recibieron el primer componente hasta el 27 de marzo pasado, Martorano recalcó que están a la espera de las autorizaciones de las 150 mil Sputnik Vida (segunda dosis) fabricada en el país.

Dejó en claro que las segundas dosis de Sinopharm se están aplicando con cuatro semanas de distancia de la primera y en el caso de AstraZeneca, a las ocho semanas.

También se refirió a los avances de las negociaciones que lleva adelante Santa Fe para comprar un millón de dosis de Cansino. "Las actas de intensión ya están firmadas", dijo la funcionaria, pero aclaró que para evitar los incumplimientos de los contratos, algo que sucedió a nivel mundial y nacional con todos los laboratorios, esperan "una fecha certera de entrega".

"Cuando eso esté, se firmarán los contratos", adelantó, sin estimar plazos todavía.

LaCapital