El enfermero del Hospital Eva Perón, Ariel Pérez, quien había denunciado el funcionamiento de un vacunatorio VIP en ese centro médico, afirmó que fue sancionado por las autoridades del nosocomio por haber realizado aquella presentación. Dijo que el castigo consistió en haberle descontado en forma indebida cerca de cuatro mil pesos de su sueldo por una supuesta inasistencia a su lugar de trabajo.

Pérez dijo que los responsables del policlínico de Granadero Baigorria lo castigaron quitándole el presentismo sobre el mismo día en que había concurrido a hacer la denuncia ante el Ministerio de Salud de la provincia.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Pérez remarcó este lunes: “La sorpresa apareció en mi recibo de sueldo. En los haberes del mes de junio me encontré con un descuento por inasistencia y suspensión. Me quitaron parte del presentismo y un incentivo, es decir casi cuatro mil pesos. Nunca fui notificado de nada. Ese debe ser el resultado de la denuncia que presenté. Por eso terminé sancionado”.

Pérez dijo que la supuesta inasistencia que le adjudicaron “fue el día en que yo me ausenté para ir al Ministerio de Salud a hacer la denuncia y cumplir con el trabajo que me correspondía al detectar esta irregularidad en el tema de la vacuna. Yo había solicitado el día. Lo tengo justificado, todo documentado. La Dirección y el Consejo del Hospital me intimaron para justificar mi inasistencia el 21 de mayo. Me dieron un plazo de 24 horas. Cumplí con todo. Presenté el formulario firmado y la única respuesta que obtuve estuvo reflejada en el recibo de sueldo con el descuento por inasistencia y suspensión”.

“La sanción la vinculo con la denuncia que presenté. Hace 30 años que trabajo en el Eva Perón y jamás en la vida me pasó algo así. Tengo derecho de tomarme el artículo 64, y lo tengo justificado. Me llama la atención que justo ahora me apliquen esa sanción. Quiero manifestar que esto está relacionado con mi denuncia. También me pusieron a un empleado administrativo para controlar al personal de enfermería”, agregó.

Pérez añadió que también su esposa, quien también es enfermera del Hospital, recibió presiones. “Ella trabaja en internaciones domiciliarias. Ahora le cambiaron las condiciones de trabajo. Antes trabajaban dos enfermeras en ese servicio y ahora quieren que trabaje una sola. Así violan el derecho de todos los trabajadores de enfermería. Ahora estamos todos en la mira. En la pandemia somos los malos de la película”, agregó.

Pérez recordó que tras su denuncia, no hubo novedades ni avances en la investigación. "En Reconquista se avanzó rápido y acá hubo gente que reconoció haberse vacunado y no se tomaron medidas judiciales. Sólo se avanzó en contra nuestra".

La denuncia

El jefe interino del Departamento Enfermería del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, Ariel Pérez, denunció el 9 de junio que entre enero y febrero funcionó un vacunatorio VIP en ese centro de salud neurálgico del Gran Rosario. Dijo que las vacunas que llegaron en un primer momento y que estaban destinadas al personal de salud más expuestos a la pandemia, se las dieron a políticos, funcionarios y sindicalistas. El caso tuvo repercusión en la Legislatura provincial, donde el diputado provincial Carlos Del Frade presentó un pedido de informe para que se esclarezca el caso.

Pérez contó este miércoles que a fines de abril se enteró de la irregularidad y realizó una presentación por escrito el 24 de mayo ante el director de Tercer Nivel del Ministerio de Salud de Santa Fe, Rodrigo Mediavilla, y que hasta este momento no obtuvo respuesta.

Pérez recordó que las primeras dosis de las vacunas que llegaron al Hospital Eva Perón “fueron destinadas a los empleados, incluso para los que estaban en la primera línea de atención y más expuestos. Esas dosis nunca estuvieron destinadas a personal por fuera del nosocomio. Y eso fue lo que ocurrió”.

Pérez aseguró que el Ministerio de Salud tiene el listado con los nombres de las personas que recibieron las dosis de vacunas sin pertenecer al plantel del Eva Perón. “El listado incluye a políticos, a un sindicalista importante de la ciudad de San Lorenzo, familiares directos del director del Hospital y hasta un funcionario muy importante de la Empresa Provincial de la Energía”.

“Está todo documentado. Los últimos nombres todavía están en mi poder, no están presentados en la nota. Pero llegado el momento, si se abriera una investigación, se puede llegar a presentar”, agregó Pérez.

