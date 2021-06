A pocos días de su debut, "La Voz Argentina" ya se convirtió en un programa elegido por los argentinos debido al talento de los participantes y el carisma del jurado conformado por Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti.

Varios de los participantes lograron emocionar a los cantantes, pero siempre alguno se destaca. El jueves, por ejemplo, Lali quedó maravillada con Santi, por su increíble voz y su talento para imitarla.

El domingo, quien maravilló a todos fue Francisco Benítez, un trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Colonia Tirolesa, Córdoba.

El participante deslumbró con su voz al cantar "Todo Cambia" de Julio Numhauser y logró que cada uno de los jurados se diera vuelta para verlo y escuchar más. Ricardo Montaner no pudo contener las lágrimas por la emoción y Lali mostró su piel de gallina.

Al finalizar su interpretación, Francisco, de 22 años, se mostró muy tímido y contó: "Sufro de tartamudez desde los 6 años. Me costó un poco seguir con la vida y lo que me salvó fue cantar. Lo que no puedo decir lo canto para que le llegue a la gente".

"Cuando alguien canta como tú, no hace falta que hables, porque ya lo comunicas todo", le contestó Mau visiblemente emocionado.

Si bien todos querían a Francisco en su equipo, el joven finalmente se decidió por Soledad Pastorutti. "Vengo de un ambiente del folclore, así que me voy con La Sole", sentenció.