Macri: "Si tuviese que ser candidato sería un fracaso de Juntos por el Cambio"

El ex presidente Mauricio Macri fue entrevistado por Luciana Geuna y Maru Duffard en Verdad/Consecuencia y dejó definiciones sobre la interna de Juntos por el Cambio, la marcha del Gobierno y el futuro de la oposición.

Macri definió como "el prólogo del cambio" al período que le tocó gobernar entre 2015 y 2019 y aseguró que "si hacemos un buen 2021, viene un 2023 de cambio". Al hablar sobre las internas de Juntos por el Cambio de cara a 2021 y 2023, Macri sostuvo que “siempre en los cierres de listas se ve lo peor, las miserias humanas”, y dijo que si tuviera que ser candidato, como propuso Miguel Ángel Pichetto, "sería un fracaso enorme" para la coalición.

El ex mandatario volvió a posicionar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como un buen candidato para 2023 y expresó que quería a María Eugenia Vidal como candidata en la Provincia de Buenos Aires "por sentido común". Todo parece indicar que la ex gobernadora integrará la lista de la Capital Federal.

Macri volvió a criticar el manejo de la pandemia y aseguró que el Ejecutivo hizo "todo mal". "Estamos entre los peores resultados del mundo. Esta cuarentena eterna ha sido un disparate absoluto, y en 10 años veremos las consecuencias", alertó.

Asimismo, recordó que el Gobierno "todavía no explicó por qué no compró las vacunas americanas" y afirmó que "si hubiéramos vacunado como Chile, tendríamos como mínimo 30 mil muertos menos"



Por otra parte, el dirigente opositor habló sobre la gestión de Alberto Fernández y dijo que si el presidente lo convoca a la Casa Rosada iría, aunque pidió "que haya más personas" porque su sucesor en el cargo "destruyó el valor de la palabra".

Macri aseguró que mucha gente ahora se da cuenta que "el rumbo era el otro", en referencia a su propuesta electoral: "Nos habían prometido el asado y que nos iban a regalar todo y no sucede".

"Si en esta elección no ponemos un límite, ellos van a tener todos los sistemas", indicó el ex presidente sobre el próximo período electoral, al que definió como "el más importante" desde la vuelta a la democracia.

Consultado por las visitas de jueces que debían decidir sobre causas de Cristina Kirchner a la Quinta de Olivos, Macri reconoció que "un juez jugó al tenis" con él pero negó haberse involucrado en las causas judiciales: "Nadie cree en el cinismo del lawfare".



Otras definiciones del ex presidente

"La persecución que han hecho con mi familia es algo nunca visto"

"El día después de las PASO vamos a estar todos en una misma lista en Juntos por el Cambio"

"Lo entiendo a Pichetto cuando me pide que sea candidato"

"En 2023 va a haber que hacer todo lo necesario para garantizar el empleo a la gente"

"Está en riesgo la propiedad privada"

"Axel Kicillof maneja la economía"

"Guzmán amaga en una dirección y después siempre va en otra"

"Massa no comparte los valores de Juntos por el Cambio"

"Le pido a los jóvenes, de rodillas, que no se vayan"

Fuente: FiloNews