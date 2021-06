Duki hoy cumple 25 años

Cuando hablamos de Duki hablamos de, con total seguridad, del máximo exponente musical de la nueva generación de jóvenes, que si bien está acompañado por artistas como Nicki Nicole, Trueno y Wos, pocos discuten que sea él el dueño de la corona.

De nombre Mauro Ezequiel Lombardo, nació un 24 de junio como hoy y se formó en las plazas de la Capital Federal argentina, tomándose bondis desde temprano y volviendo hasta bien tarde desde Plaza Irlanda, Puerto Madero o Parque Rivadavia.



Fue precisamente en este último spot (¡perdón, Lit Killah vs Duki de Campito Free!), en El Quinto Escalón, donde Duki más se destacó y comenzó, casi sin imaginarlo, una carrera meteórica que, si bien tuvo altibajos, sigue vigente cinco años después: giras por Europa, sold outs en el Luna Park, su propio ciclo de entrevistas, premios mainstream, hangeos con gente de palos distintos como Ibai Llanos y el aval de músicos tier A como Dante Spinetta y Vicentico.

Y es que fue gracias a haber ganado la Fecha 6 del torneo 2016 ante Nacho que Duki se metió en un estudio a grabar su primer track: "No Vendo Trap". Con él se volvió millonario de views al poco tiempo y no lo frenó ni el hecho de que le hayan tumbado el clip por derechos de autor. Desde "No Vendo Trap" hasta Desde el Fin del Mundo, pasando por MUEVA Récords, Modo Diablo y Súper Sangre Joven: los diez temas más importantes en la carrera del Duko.

Fuente: FiloNews