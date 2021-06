Messi pasará el día de su cumpleaños con sus compañeros de la Selección

Hay una fecha en la que todos elegimos, si podemos, pasarla entre íntimos. Familia y amigos. La vida nos da y nos quita, la transcurrimos a veces como queremos y a menudo como podemos, pero siempre queremos guardar ese día simbólico y festivo para nuestros afectos.

Desde el pibe del juvenil que era a los 18 años hasta hoy, que cumple 34, Messi pasará este jueves su décimo cumpleaños entre sus compañeros de la Selección.

Con Antonela, Tiago, Mateo, Ciro, con sus papás Jorge y Celia, se comunicará a la distancia. Con quienes estará codo a codo, mientras maceran el sueño de la Copa América, es con sus viejos conocidos Kun, Di María, y sus nuevos camaradas, de Dibu Martínez a Nico González, Paredes, De Paul, y siguen firmas.



La fecha suele coincidir con torneos internacionales, y donde estuvo la Selección, ahí estuvo Leo. Con su "otra" familia, con sus afectos, al fin.

Ha remontado en estos años todas las insidias que le ponían en cuestión su pertenencia y su compromiso con Argentina. Desde la huevada de que no cantaba el himno hasta que en Barcelona salía campeón y con Argentina no. Como esos matrimonios de años, no estuvo exento de crisis, y un día decidió abrirse, con la consigna de que "el problema debo ser yo". El arrebato duró nada.

Cuando se inició la era Scaloni, se mantuvo a prudente distancia mientras comenzaba el recambio generacional y rápidamente se volvió a poner la camiseta. Todo indica que terminará esta copa como el jugador que más veces representó al país en la Selección.

Porque, también como esas parejas de años, un amor tan fuerte, tan profundo, termina pasando por arriba de todas las dificultades, reinventándose, realimentando los sueños, los suyos y los de los hinchas argentinos.

Así lo encuentran hoy a Messi los 34 años, con la blanca y celeste, que ya son los colores de su piel, bien puesta. ¡Felicidades, genio!

Fuente: Olé