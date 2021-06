Lola Bezerra denunció que fue acosada por Roberto Pettinato: "Me dijo 'tenés lo pezones más lindos que vi en mi vida'"

Lola Bezerra sorprendió a todos al denunciar que sufrió acoso sexual por parte de Roberto Pettinato durante una entrevista al comienzo de su carrera profesional cuando tenía tan solo 20 años.

El criticado conductor fue acusado y denunciado de acoso sexual por una larga lista de figuras del mundo del espectáculo argentino entre las que se encuentran Mariela Anchipi, Karina Mazzocco, Emilia Claudeville, Ernestina Pais, Julieta Ortega, Fernanda Iglesias, Martina Soto Pose, Josefina Pouso, Señorita Bimbo y Fiorella Sargenti.

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, la modelo contó que el ex integrante de "Sumo" la hizo sentir muy incómoda como invitada en uno de sus programas de televisión y aseguró que cometió “abuso de poder” contra ella.

"Me sentí muy mal ese día porque yo no lo podía creer. Era muy chica, era el tercer o cuarto programa al que iba en mi vida. Fui al programa de Roberto, me parecía un tipo re exitoso, re canchero, inteligente. Había ido a presentar la tapa que había hecho por el aniversario de Playboy y en el camerino mientras me estoy maquillando, entra y me dice ‘ah, no lo puedo creer, tenés lo pezones más lindos que vi en mi vida'", relató Bezerra en la charla virtual.

"No le pude decir nada porque era el conductor, en ese momento era la estrella del canal y cuando fui al aire con él no pude ni hablar. Fue horrible para mí, eso también es abuso de poder. El hecho que venga una invitada y le digas eso. Si yo hice una tapa de Playboy fue porque yo quise estar en pelotas, era mi cuerpo pero otra cosa es que te digan eso", explicó sobre la razón por la no reveló el hostigamiento en ese momento.

Además, la ex "Electro Stars" dio los motivos por los cuales decidió hacer pública su experiencia: "Cuando escucho otras historias me digo ¿por qué no lo conté? Yo también tengo una hija mujer y el día de mañana no le va a pasar eso porque un tipo antes de hacerlo lo va a pensar veinte veces. Es importante que entre todas nos apoyemos y digamos estas cosas".

Después de varias denuncias de acoso sexual contra Pettinato, el conductor decidió alejarse de los medios y viajó a Nueva York en 2019, donde fue visto tocando el saxo en Central Park.

Luego de meses de bajo perfil Pettinato regresó al país y volvió a encontrar un lugar en la radio, donde ocurrió la mayor parte de las denuncias, y conduce "Genio o idiota" por radio Pop.

En diálogo con "Intrusos", el presentador se refirió a las acusaciones en su contra: “Esos temas pasaron hace dos años y pico. Chicos, cumplí con todas las condenas. Como dije siempre: ya me iba mal desde antes, es verdad. No hablo del tema, ya pasó mucho tiempo”.