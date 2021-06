Mientras los casos de coronavirus siguen incrementándose en Santa Fe y el sistema sanitario continúa al límite, el plan de vacunación sigue desarrollándose con intensidad, a medida que las vacunas llegan al país.



En el último mes, la llegada de vacunas a la Argentina se incrementó notoriamente y eso permitió acelerar la marcha de la inoculación de la población. Esta situación permite establecer cuánto falta para lograr la denominada “inmunidad de rebaño”. Al respecto, desde el gobierno de la provincia explicaron que “en un mes, o un mes y medio” se llegaría al 40% de la población vacunada, etapa en la que se estaría en condiciones de volver a discutir aperturas más amplias.

En contacto con la prensa, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano adelantó que en la ciudad de Rosario ya están en funcionamiento tres salas de la Rural, donde se colocan vacunas y al hacer un balance del plan de vacunación en la provincia resaltó que “hoy ya estamos en 40.000 turnos por día y esta semana ya se otorgaron 180.000 turnos. Hay 180.000 personas que ya tienen la certeza de cuándo serán vacunadas”.

Al ser consultada sobre cuándo se alcanzará Inmunidad de rebaño, lo que significa que el 70% de la población fue vacunada, la funcionaria advirtió que “ya estamos en 1.100.000 de primeras dosis y lo inicial es poder llegar a un 40%”.

“No es inmunidad de rebaño, pero siempre cuento que, cuando nos reunimos con la gente de Israel, que pudo sacar adelante el país, nos dijo que el 40% para ellos fue fundamental para las aperturas y la presencialidad escolar”, explicó Martorano y precisó que “tenemos que estar en 1.500.000 primeras dosis aplicadas para llegar al 40%, si siguen llegando vacunas quizás en un mes, un mes y medio podemos llegar”.

Para la titular de la cartera sanitaria “las restricciones funcionaron” aunque reconoció que “me hubiera gustado que sean un poquito más largas”. De todos modos, aseveró que dichas medidas arrojaron resultados positivos. “La gente supo que comenzaban y terminaban en determinada fecha. Eso es importante para la adhesión”, opinó.

Además, la ministra resaltó que “todas las semanas baja la positividad de los testeos. Se está testeando mucho y es una de las bases. Cuanto más testeamos mayor es la posibilidad de generar un diagnóstico temprano y aislamiento”.

Al referirse a la presencialidad escolar, Martorano indicó que esa situación debe evaluarse porque “la ocupación de camas sigue por arriba del 80%. Son números altísimos”.

“Para esta gestión, la presencialidad es lo primero que tiene que volver y lo último que se tiene que cortar. No vamos a generar reaperturas si no tenemos presencialidad, eso está claro”, dijo Martorano a la vez que resaltó que “cuando vos estás con una ocupación de camas mayor al 80% - claramente estamos en más de 80%- y una incidencia mayor a 500, no podés tener presencialidad porque estás en alarma”.

A la escuela con abrigos

Por último, la ministra de Salud de Santa Fe hizo referencia a la necesidad de mantener las aulas ventiladas, pese al intenso frío que azota al país. “Hay que mantener la ventilación y tanto docentes como alumnos tendrán que ir con mucho abrigo. Es el momento más complicado y tenemos que generar ventilación cruzada en todos lados. Son dos meses más, hasta que hayamos avanzado con la vacunación”.

Fuente: Airedesantafe