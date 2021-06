¡Bombazo! ¡Moria Casán dejó a su marido Humberto Poidomani por un reconocido político!

Moria Casán siempre es noticia por sus excentricidades y por sus relaciones amorosas. Si bien la diva se encuentra casada actualmente con el artista plástico Humberto Poidomani, la «One» fue sorprendida in fraganti durante las últimas horas con un reconocido político. Según informó la revisa Caras en su tapa, Moria estaría teniendo un furioso affaire con Fernando Galmarini, padre de Malena y suegro de Sergio Massa. De esta forma, la diva dejó a su marido por el histórico dirigente peronista.

«Moria y el ´Pato´ Galmarini: ´tengo un crush con mi profe de historia´», reza el título de la explosiva tapa de Caras. «La actriz y el político, padre de Malena y suegro de Sergio Massa, viven un apasionado romance. Él la deslumbró con sus conocimientos y conquistó su corazón», agrega la bajada de la nota, dando detalles imperdibles del nuevo romance de Moria Casán. Sin dudas, la noticia sacudió al mundo del espectáculo debido a su relación con Poidomani.

Hace un tiempo, la diva visitó el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe y reveló que no estaba teniendo mucho contacto con el artista plástico que vive en Miami. «¿Moria usted sigue casada?», le consultó el conductor de «PH». A lo que Moria le respondió: «Sigo casada pero sigo sin verlo, sigo sin conocerlo. Es mi marido simbólicamente, nos casamos en Florencia», precisó, dejando en claro que la relación con Poidomani se había enfriado notoriamente.

«Lo conocí en Buenos Aires, un hombre muy de la noche, muy estupendo, es un artista plástico impresionante. Me invitó a comer, el mismo día me propuso casamiento», agregó la «One». A lo que Andy le repreguntó: «¿No lo volviste a ver?». «No, nunca más, y yo le dije a él en un momento que estábamos divinos: ´Vos sabés que no nos vamos a volver a ver nunca más nosotros´», le retrucó la mamá de Sofía Gala, siendo tajante con sus declaraciones.

«Después él iba a venir y por la pandemia no se pudo, cuestión que no lo vi más. Él vive en Miami, estamos en un stand by pero yo lo quiero muchísimo», concluyó Moria, quien se casó hace un tiempo con Poidomani en Italia. Por lo pronto, según informó la revista Caras en su explosiva tapa, la diva estaría teniendo un fuerte affaire con el histórico dirigente peronista Fernando Galmarini, quien se caracterizó por tener un perfil bajo durante el último tiempo.

Fuente: elintransigente