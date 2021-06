El Hospital recibió nueve respiradores y varios equipos de alta complejidad

Ante un panorama sanitario, conocido por todos, complejo y con una demanda sin igual en la historia, los distintos poderes del Estado, al igual que gran parte de la ciudadanía, continúan brindando mayor equipamiento a los distintos nosocomios para tratar de soportar la demanda requerida ante las complicaciones existentes que trae aparejado el Covid-19.

En la víspera, el hospital Dr. Jaime Ferré recibió equipamiento de parte del Ministerio de Salud de la Provincia para su nuevo módulo sobre calle Balcarce. Se trata de una carga de respiradores, bombas de infusión y monitores, que llegan para complementar lo existente en el nosocomio. Pero ésto no fue lo único, sino que más temprano había recibido una donación de respiradores. “Estamos tratando de que las camas estén lo mejor equipadas posibles para incorporarlas a la red e inyectar alguna cama, en este momento que es realmente complejo”, detalló en diálogo con Diario CASTELLANOS el director Diego Lanzotti.

Lanzotti fue claro al reconocer que estos equipamientos vienen a sumarse a los equipos con los que ya cuenta el Hospital, con lo cual estas donaciones posibilitarán otorgar una mayor complejidad en la atención de pacientes críticos y también poder tener camas disponibles, sin la necesidad de estar “corriendo con las cosas de un lugar a otro”.

Se especula con que la unidad pueda estar finalizada y lista para su funcionamiento a partir del próximo fin de semana, ya que según detalló el propio Lanzotti, estos equipos especiales que son utilizados en camas críticas requieren de otros gases medicinales de una complejidad mayor y que no es solamente oxígeno, por lo cual demanda insumos que a nivel local y mundial se percibe una cierta falta. “Desde la semana pasada que estamos trabajando para conseguir todos los insumos para poder aumentar la cantidad de prestaciones, dado que la ocupación de camas críticas en toda la Provincia es complicada y se viven momentos duros a la hora de conseguir una cama, por lo que estamos coordinando con el Ministerio y con la Secretaría del tercer nivel para que se puedan aprovechar y hacer más eficientes el uso de camas, ya que el personal y las camas están en una situación compleja. Esperamos que para el fin de semana podamos contar con mayor complejidad dentro de las camas que tenemos”.

Descenso de casos y más repercusiones

A la fecha, según detalló el propio Diego Lanzotti, la guardia del Hospital no cesa en recibir e ingresar pacientes a terapia intensiva, a ésto sumado todo el plan de vacunación, más los requerimientos diarios de la labor como médico. “La verdad que tenés que agudizar el ingenio ya que cambiamos de relajantes musculares o medicación debido a la gran demanda y la falta constante, por lo que debemos cambiar y esto no es sólo dejar un frasco y tomar otro, sino que los protocolos van variando permanentemente ya que no es una logística nuestra, sino a nivel mundial que van variando los reactivos, varían los productores de medicamento, ya que el consumo de insumos es altísimo y uno debe establecer estrategias en los momentos más críticos, por ahora lo venimos llevando dignamente, pero con mucho esfuerzo del personal y esperamos que esta disminución de casos que se ha ido viendo, se refleje también en la demanda del hospital y poder relajar un poco al sistema”.

Al margen del descenso de los casos, esto también debe estar acompañado con una estrategia de testeos y también continuar con la gran campaña de vacunación que se viene dando en la ciudad de Rafaela, donde el fin de semana se ha vacunado a más de 4.000 personas y este lunes se continuó con 1.700 más, lo que arroja un número muy alentador para tan solo 3 días.

El Covid y su posibilidad de tratamiento temprano con plasma

El Director del Hospital fue contundente al reconocer que a la fecha el equipo de plasmaféresis vuelve a tener un “rol protagónico”, donde justamente la semana pasada, desde Rafaela salió una propuesta para su aplicación temprana, así poder prevenir mayores complicaciones cuando se cursa con la enfermedad. Según Lanzotti, todo esto es posible por contar con un sistema de hisopados temprano, “el cual está funcionando muy bien y podemos detectar precozmente a quienes tienen Covid y con ellos poder aplicar más pronto que tarde el plasma, el cual es una práctica terapéutica aceptada y que se sabe que tiene resultados”, explicó.

A su vez, detalló que ahora también junto con un grupo de médicos buscarán llevar la propuesta adelante. Pero que para que esto dé resultado debe partir de una combinación de factores que se desencadenan unos con otros y responde puntualmente a la posibilidad de realizar una gran cantidad de diagnósticos tempranos, PCR temprano, así también poder llegar a una aplicación temprana del plasma. “Debemos destacar que esto hoy es posible gracias a que contamos con el equipo en la ciudad, lo cual tiene un rol protagónico en esta pandemia”, finalizó.