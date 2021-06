El fixture de la Copa América Brasil 2021

La Conmebol anunció este miércoles a la noche el fixture definitivo de la Copa América 2021, que se disputará en Brasil entre el 13 de junio y el 10 de julio.

Para el 13 de junio está fijado el arranque de la CONMEBOL Copa América 2021. En esa fecha se enfrentarán Brasil-Venezuela, en Brasilia, y Colombia-Ecuador, en Cuiabá. La CONMEBOL dio a conocer fecha y sede de estos y los otros 26 partidos del torneo de selecciones más antiguo del mundo, que en esta ocasión se desarrollará en ciudades de Brasil, tras bajar las sedes de Colombia (por conflictos internos) y la Argentina (situación sanitaria por pandemia de coronavirus).

El calendario de la Copa América Brasil 2021

GRUPO A

FECHA 1

14/6, a las 18: Argentina vs. Chile - Río de Janeiro (Nilton Santos)

14/6, a las 21: Paraguay vs. Bolivia - Goiania

FECHA 2

18/6, a las 18: Chile vs. Bolivia - Cuiabá

18/6, a las 21: Argentina vs. Uruguay - Brasilia

FECHA 3

21/6, a las 18: Uruguay vs. Chile - Cuiabá

21/6 a las 20: Argentina vs. Paraguay - Brasilia

FECHA 4

24/6, a las 18: Bolivia vs. Uruguay - Cuiabá

24/6, a las 21: Chile vs. Paraguay - Brasilia

FECHA 5

28/6, a las 21: Bolivia vs. Argentina - Cuiabá

28/6,a las 21: Uruguay vs. Paraguay - Río de Janeiro (Nilton Santos)

GRUPO B

FECHA 1

13/6, a las 18: Brasil vs. Venezuela - Brasilia

13/6, a las 21: Colombia vs. Ecuador - Cuiabá

FECHA 2

17/6, a las 18: Colombia vs. Venezuela - Goiania

17/6, a las 21: Perú vs. Brasil - Río de Janeiro (Nilton Santos)

FECHA 3

20/6, a las 18: Venezuela vs. Ecuador - Río de Janeiro

20/6, a las 21: Colombia vs. Perú - Goiania

FECHA 4

23/6, a las 18: Ecuador vs. Perú - Goiania

23/6, a las 21: Brasil vs. Colombia - Río de Janeiro (Nilton Santos)

FECHA 5

27/6, a las 18: Ecuador vs. Brasil - Goiania

27/6, a las 18: Venezuela vs. Perú - Brasilia

CUARTOS DE FINAL

Viernes 2/7, a las 21: 1° Grupo B vs. 4° Grupo A - Río de Janeiro (Nilton Santos)

Viernes 2/7, a las 18: 2° Grupo B vs. 3° Grupo A - Goiania

Sábado 3/7, a las 19: 2° Grupo A vs. 3° Grupo B - Brasilia

Sábado 3/7, a las 22: 1° Grupo A vs. 4° Grupo B - Goiania

SEMIFINALES

Lunes 5/7, a las 20: Ganador CF1 vs. Ganador CF2 - Río de Janeiro (Nilton Santos)

Martes 6/7, a las 22: Ganador CF3 vs. Ganador CF4 - Brasilia

TERCER PUESTO

Viernes 9/7, a las 21: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 - Brasilia

FINAL

Sábado 10/7, a las 21: Ganador SF1 vs. Ganador SF2 - Río de Janeiro (Maracaná)