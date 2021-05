Con tristeza y emoción, Jorge Rial se despidió de TV Nostra

“Cuando decidí dejar Intrusos, esa marca registrada que gracias a Dios está funcionando bárbaro, dejaba ese espacio de comodidad que todo el mundo quiere, y arrancaba un nuevo desafío, como era TV Nostra”, recordó el conductor sobre el cambio profesional que encaró este 2021, y se explayó al respecto: “Lo hice feliz de la vida, haciendo una apuesta personal, creyendo que las circunstancias daban para un programa más distendido, o meterse más en política, tal vez en la ironía... No lo logramos, no lo logré en realidad, porque esto es responsabilidad absolutamente mía y de nadie más”, señaló antes de llenar de elogio a sus compañeros.

“A Marina la conozco hace muchos años, fue la primera que convoqué, porque sé la calidad no solo de persona sino de profesional que es. Diego ni hablar, dio más de lo que yo esperaba. Brillante como colaborador. Yo lo miraba como el sentido común, y es mucho más que el sentido común, además de un gran tipo. Y Ángela también, yo vislumbraba y es también mucho más, creo que nace alguien muy importante para la televisión para debatir con altura y con conocimiento”, enumeró el conductor ante la mirada entre conmovida y agradecida de cada uno de ellos.

Minutos después de terminar el programa, la periodista deportiva se manifestó en la redes sociales con sentidas palabras para el conductor y para el ciclo que acababa de finalizar: “Hoy fue el último programa de TV Nostra, una aventura hermosa y demasiado breve. Gracias, Jorge Rial por haber visto en mí algo que ni yo había descubierto. Gracias, Marina y Diego, por el compañerismo. Gracias, América, por la oportunidad. Gracias a todos: me llevo mucho amor”, escribió simbolizando con el emoji de un corazón junto a una fotografía con el propio Rial.

Durante su discurso, Rial dejó en claro que la decisión de terminar TV Nostra era suya y de nadie más. “Podría poner mil excusas, pero no hay”, reconoció y se refirió a cuestiones personales que lo afectaron durante el último tiempo. “Tuve mucho miedo durante la pandemia. Me hice un bollito, me sacó energía y no quiero poner en problema a mis compañeros, menos a la técnica de este programa que en realidad es hermoso y fue hecho con todos trabajadores de este canal”, señaló, antes de pedirles disculpas a ellos a sus compañeros y al público: “Les pido mil disculpas por haberlos decepcionado, no era mi intención”; agregó con los ojos vidriosos y se despidió con un hasta luego: “Nos veremos más adelante, me voy un tiempo de mi casa que es América y agradezco el trato. Gracias por estar ahí y nos vamos a volver a ver. No se van a librar tan fácil de mí”, finalizó.

usto este viernes, Rial regresaba de manera presencial al ciclo de América luego de cumplir con el aislamiento correspondiente por haber regresado de Estados Unidos, donde viajó a recibir la vacuna contra el coronavirus. Toda esta semana, el conductor salió de manera remota desde su domicilio salvo el martes, cuando debió hacer reposo. “Hace mucho que vengo con esto, cada tanto hay que hacer algunos ajustes cuando sentís que se te va un poquito la cosa”, explicó Rial en su salida del miércoles en referencia a sus problemas de hipertensión.

El temor del que habló Rial en su editorial de despedida se había manifestado en su decisión de vacunarse en Estados Unidos. El viernes 14 de mayo, viajó a Miami para inocularse contra el coronavirus y el lunes siguiente salió via Zoom desde la ciudad costera, donde dio más detalles de la vacunación y enfrentó algunas críticas que recibió por haber cambiado de opinión respecto a quienes viajaban al exterior para inocularse. “Tenían la Pfizer y la Johnson, yo elegí la Johnson porque es una sola dosis”, explicó el conductor, y continuó con su relato: “Te vacunan los marines, vestidos de fajina. Te sentás y te pinchan. Te dan el certificado y esperas 15 minutos para irte”, detalló.

Alentado por una pregunta de Diego Ramos, Rial explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de vacunarse: “Estaba esperado el turno y no llegaba. Empezaron a aparecer muchos casos cercanos, y lo de Mauro (Viale) fue muy fuerte, nos pegó a todos”, reconoció Jorge en relación a la sorpresiva muerte del querido periodista. “Estamos enamorados de nuestro laburo, esta es nuestra vida y no nos damos cuenta que la estamos dejando de lado .Y no solo arruinamos lo nuestro, sino lo de nuestro alrededor. Si hubiese estado solo, creo que no lo hacía”, agregó.

A continuación, Rial se refirió a su postura anterior, en la que se mostraba crítico respecto a quienes se vacunaban en el exterior. “Hubo un castigo enorme hacia mí... Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme ni truché nada. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron. Esa es la gran diferencia, todo lo demás lo barnizaron”, argumentó el conductor, que contó cómo había asimilado la dosis: “Sentí un estado febril, pero no me dolió el cuerpo, dormí nueve horas después. Lo que sí siento es un gran alivio, de sacarme una mochila de encima”, destacó.