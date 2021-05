Los terapistas afirman que las restricciones deberían extenderse por dos o tres semanas

Guillermo Mazzei, titular del sindicato que los agrupa, señaló que nueve días "no tiene sentido" porque no alcanzan para sacar conclusiones

Guillermo Mazzei, titular del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (Siminra), afirmó que las actuales restricciones que rigen en todo el país “deberían extenderse por 14 o 21 días más” para tener una visión del impacto que tendrá esa medida en la curva de contagios.



“Con la actual situación tenemos dos caminos: restricción total de circulación de personas o aumentar bruscamente el índice de vacunados. Como la llegada de dosis depende de otros factores como el económico y de logística, y las curvas de contagios son espantosas en todo el país, no quedaba otro camino que el confinamiento”, señaló el representante de los médicos de terapia intensiva.



En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Mazzei consideró que “restringir la circulación sólo a nueve días no tiene sentido. Para buscar datos epidemiológicos, se requieren entre 14 y 21 días. No me extrañaría que de nueve días pasemos a catorce como para dar un cierre más eficiente. Si se cortan las restricciones a los nueve días y se abre todo, la población se la maniquea de una forma que no tiene ningún sentido”.

“Lo más lógico serían restricciones por catorce días corridos. Y entonces se pueden valuar las curvas de arrastre para ver cómo está todo. Hay que tener en cuenta que hay mayor circulación de cepas que no estaban en la primera hora. La cepa de Manaos es la que más circulación empezó a tener y tiene un alto índice de contagiosidad”, agregó.

Mazzei sostuvo que “nadie corta nueve días las actividades o la circulación. Las medidas siempre siempre se toman por catorce o veintiún días que son los ciclos naturales o biológicos de los virus. Se busca coherencia con los números que después se transmitirán a la sociedad. El gobierno tiene que ser más claro en el mensaje”.

Al ser consultado sobre la manifestación público que hicieron en el parque de las Colectividades los autodenominados “Médicos por la verdad” en contra de las medidas sanitarias, Mazzei: “Es incomprensible lo que hacen para quienes pasamos por una facultad. Detrás de esa manifestación debe haber otro tema. Por supuesto, están equivocados, no tiene ningún sostén científico ni cultural lo que dicen. Hay poner énfasis en la gente que cumple con las medidas de prevención, en los comerciantes que no pueden abrir sus negocios, los abuelos que no ven a sus hijos".

"Hay que valorar a las personas que sí hacen el esfuerzo y comprenden la situación. Y a los que no valoran el esfuerzo que está haciendo la sociedad, habrá que ver cuántos de ellos se enferman y a cuántos afectaron con sus conductas. Hay que apoyar a los que cumplimos y nos cuidamos”, agregó.