La pregunta conmovedora que Carlos Bilardo le hizo sobre Maradona a Miguel Ángel Lemme, “¿dónde está el 10?”

La foto que apareció de Carlos Salvador Bilardo junto a Miguel Ángel Lemme alegró a todos los hinchas del fútbol argentino que le tienen cariño al histórico entrenador campeón del mundo en México 1986. La imagen de la sonrisa y del apretón de manos junto a uno de los futbolistas que dirigió en Estudiantes de La Plata en el año 1982 transmitió tranquilidad y produjo felicidad en quienes la vieron.

Al respecto, el actual DT reveló intimidades de su paso por la casa del Narigón y no pudo evitar la pregunta relacionada a la muerte de Diego Armando Maradona. “Qué difícil debe ser no contarle lo del Tata, lo del Diego. ¿No?”, lanzó el periodista. “Está bien, yo pienso que lo que hizo la familia está bien. Porque no se puede solucionar nada y capaz comprometés la vida de él. Yo pienso que ya está, nadie puede solucionar nada”, contestó sin vueltas Lemme en charla con Super Deportivo Radio.



Intrigado por el tema, el entrevistador volvió a consultar sobre el tema: “¿Y nunca le preguntó algo del Tata, de Diego en este tiempo?”. Miguel Ángel hizo memoria y recordó una vez que Bilardo le preguntó sobre el paradero de Maradona. “Una vez sola me preguntó porque el otro día tuvo un flash así y yo le dije ‘debe estar por ahí, no sé dónde anda el loco, no sé, no sé'”, explicó el entrenador de 68 años.

A continuación, Lemme reveló más detalles de las preguntas que le hizo Carlos: “‘¿Dónde está el 10?’ Que sé yo el loco dónde anda, dónde carajo andará este muchacho. Cada vez que aparece algo así los chicos le cambian lo que está mirando, no quieren que vea”. Además del caso de Pelusa, Bilardo tampoco sabe de las muertes de José Luis Brown, Alejandro Sabella y Oscar Malbernat.

Por otro lado, Lemme contó divertidos momentos que ocurren cuando lo va a visitar. “Cuando voy jugamos al dominó, yo lo cargo, le doy la vuelta olímpica alrededor de los sillones, y dice: ¡Y este, a quién le ganó! Aparte te hace trampa porque vos te descuidas un ratito, te mira las fichas y si no tiene la ganadora, la deja y agarra otra”, relató entre risas Miguel Ángel.

Como siempre, Bilardo nunca dejará de lado la costumbre ganadora que lo llevó a lo más alto. “Yo le digo ‘¡Carlos, me estás haciendo trampa!’ y él me dice: ‘Yo no hice nada, je’. Es un fenómeno, no pierde la picardía y las mañas”, concluyó el ex futbolista de Estudiantes de La Plata.

En el año 2017, Bilardo fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa conocida como síndrome de Hakim-Adams. En la actualidad, vive tranquilo en la comodidad de su casa y Lemme contó que lo pasa a visitar diariamente hasta que le da sueño. Además, se vacunó contra el coronavirus a principios de este año y como doctor espera pacientemente su segunda dosis.