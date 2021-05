Marcelo Tinelli apuntó contra los que critican la falta de protocolos en "ShowMatch: La Academia"

Por DiarioShow

Después de un año de estar lejos de la televisión por la pandemia del coronavirus, Marcelo Tinelli tuvo su gran regreso en "ShowMatch: La Academia" y muchos criticaron el debut ya que a pesar de informar que habían realizado hisopados en todo el personal, se mostraron sin barbijos ni distanciamiento.

A raíz de todos los reproches que recibió la gran producción de LaFlia, el conductor respondió algunas preguntas en su cuenta personal de Instagram y le dedicó un fuerte mensaje a los que lo tildaron de "irresponsable" y "peligroso".

Un usuario quiso saber "'¿Qué opinas de todo lo que se está diciendo del programa?": "Nos dicen cosas muy hermosas. Me quedo con lo lindo. Los que opinan de los protocolos, lo hacen desde el desconocimiento".

Otro internauta le pidió que "no le de bola a los que critican", por lo que Tinelli explicó que "no les da bola porque varios hablan desde el desconocimiento". Además apuntó contra las producciones que no cuidan a sus participantes: "Y en lugares donde han tenido muchos positivos y no se respetan protocolos".

Después se refirió al polémico caso positivo que se dio apenas comenzó el programa. La dupla de Candela Ruggeri, Nicolás Fleitas, se contagió coronavirus antes de participar en el reality, por lo que el animador explicó lo sucedido: "Hay un caso positivo de hace 10 días. Y es lógico. En todos lados hay casos positivos. En el país hoy fueron casi 40 mil".