Perotti acusó a la oposición del Senado por el conflicto con el MPA

A una semana de la aprobación de dos resoluciones que generaron un enfrentamiento entre el Senado de Santa Fe y los fiscales de la provincia, Omar Perotti dijo que la oposición también es responsable de esas iniciativas. Así el gobernador planteó que la situación “no es una interna” del peronismo.

“Uno quiere realmente que podamos tener un piso institucional alto y me parece que ese no es el camino”, opinó el rafaelino este jueves sobre la propuesta de crear una comisión de seguimiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Poco después, agregó: “Tenemos que estar cera de la gente, no dar señales que pongan distancia y que la política aparezca siempre como la ventajera”.

Así como el fiscal Jorge Baclini sostuvo el día anterior que la Cámara alta incurrió en una “intromisión grave” en la tarea de la Justicia, el titular de la Casa Gris salió a marcar la cancha en cuanto a su relación con los legisladores. “No son senadores de nuestro partido solamente”, afirmó en cuanto al trámite de las resoluciones. Así destacó el respaldo de los senadores radicales vinculados al Frente Progresista y argumentó que “son tan directamente responsables de esa sanción como cualquiera”.

Además de reclamar un “esfuerzo por subir el piso” institucional, Perotti manifestó su deseo de que las instituciones puedan ”funcionar plenamente”. A continuación, propuso: “Si hay que mejorar instancias de contralor, hagámoslo”.