🔷 Rafaelina: Primer mujer en vacunarse contra el Coronavirus

El periodista Christian Martin dio a conocer este lunes que la primera argentina vacunada contra el coronavirus es rafaelina. Probablemente, también, la primera latinoamericana.

Se trata de Gabriela Fillión, médica pediatra que se encuentra en Londres. Recibió la que desarrollaron Biontech/Pfizer.

Como ella misma contó, se vacunó el viernes 11 a las 19:15 hora local en el Hospital de Yeovil, a 2h de Londres al sur de Inglaterra. “Estaba trabajando. Me llamaron y me preguntaron si me quería dar la vacuna. Dije que sí inmediatamente. No la esperaba tan pronto, esperaba que me la dieran en las siguientes semanas”.

“Como se empezaba a descongelar, se las dieron a todos los que estábamos de guardia”, amplió.

“Esos minutos fueron increíbles: toda la gente estaba feliz”, describió.

“No sentí nada, un poco donde te aplican la vacuna, como cualquier otra. Todo el mundo siguió de guardia”, añadió.

Recibió una tarjeta, que no es un certificado, sino que simplemente sirve para recordar la segunda dosis, a las 3 semanas. Al quinto o sexto día, se llegaría al punto máximo de la inmunidad.

“Lo importante es vacunarse. Por favor, vacúnense sin miedo”, solicitó.

“Soy de la Perla del Oeste, de Rafaela, que siempre está en mi corazón”, concluyó.

Fuente: Via Rafaela