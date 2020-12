🔷 Santiago del Estero: Conmovedor video de la inundación en un refugio con perros discapacitados

El refugio de animales El Montecito, ubicado en Santiago del Estero, transita uno de sus peores momentos a pesar de las donaciones y los esfuerzos de su dueño Eduardo "Polaco Gro Rimiersa, famoso en Twitter por sus videos junto a los perritos, a quienes llama "los canichones".



El miércoles por la noche el campo volvió a inundarse por el terrible temporal que azotó la provincia, por lo que debieron refugiar en la casa y caniles a los 300 animales, muchos de ellos discapacitados que usan carritos para poder desplazarse. Por el tornado sólo hubieron pérdidas materiales, sino que también se perdieron vidas.

A raíz de este episodio, los dueños del lugar comenzaron una campaña en Change.org para pedir ayuda al gobierno provincial con el fin de hacer obras y evitar futuras inundaciones. Además, difundieron links y números de cuentas para hacer donaciones.

El Polaco, que se encarga hace 15 años de rescatar perros abandonados, recuperarlos en el refugio y luego darlos en adopción, envió este miércoles un mensaje desgarrador pidiendo ayuda para resolver el mayor problema: cada vez que llueve el campo se inunda, a pesar de haber hecho canaletas y otros arreglos.

"Anoche pasé una de las peores noches de mi vida. Estaba solo en el campo con 300 perros. Y ahí arriba un hdp que le dicen Dios que envió viento huracano, piedras, diluvio. No doy más gente. Estoy harto. No sirve, no alcanza, no poder hacer un paso para adelante, no poder lograr las cosa que uno necesita para que esto funcione", se lamentó entre lágrimas mientras se veía caminar a los perros en el agua.

"Se termino Narnia, voy a desarmar el refugio, voy a dar perros en adopción y irme a vivir aun lugar donde no llueva nunca más", se resignó.