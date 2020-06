🔷 Clemente volvió a reiterar que los comercios no atiendan a las personas que no usen tapabocas

Hace dos días en la ciudad de Santo Tomé un empleado de una Estación expendedora de combustible sufrió la agresión de puños de un inadaptado ante el reclamo de al bajar del auto para abastecerse de gas, se coloque el barbijo o tapabocas.

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional, Carlos Clemente, hizo un pedido a los legisladores de la provincia, sobre todo en el Gran Santa Fe y Gran Rosario, con el objetivo de que los comercios no atiendan a las personas que no usen tapabocas o barbijo casero.

“Es una forma de cuidarse y cuidarnos todos. La responsabilidad sale de uno y uno la traslada a la familia que es ejemplo de sus integrantes. No bajemos los brazos y sigamos este esfuerzo de todos. La Provincia de Santa Fe sin dudas es uno de esos lugares que mejor han manejado la crisis de COVID-19, que tomaron una combinación de medidas preventivas, con un férreo control gubernamental, datos e información precisa, y conciencia y compromiso poblacional”, agregó a continuación

Están apareciendo casos, debemos hacer mas hincapié en la responsabilidad social y ciudadana, respetando, y haciendo respetar todos los protocolos vigentes en un 100%.

En el mismo sentido, explicó: “Es una manera de no comprometer a los dueños de los establecimientos y reforzar la responsabilidad en quienes no entienden lo que sucede que parecen tomarlo a la ligera. Todos podemos ver ciudadanos sin barbijos que circulan libremente, que van a comercios y hacen cola sin tapa bocas, que hasta de una manera sobrante observan a quienes ejercen de manera responsable el cuidado de su salud y de los demás”.

Alentemos desde el lugar que nos toque una actitud responsable de los ciudadanos y ayudemos a quienes Gobiernan en todo esto, tanto a niveles locales, provincial y nacional. Esto no es un tema de política, es un tema de nosotros, de ser responsables y no faltarnos el respeto entre nosotros si no cumplimos las normas. No somos más vivos por no usar el tapabocas .

“Por lo cual, desde el Foro de Integración y Desarrollo Regional consideramos importante que se tomen medidas que aumenten las precauciones y los cuidados, para poder volver a la normalidad sin que esto implique complicaciones de manera exponencial en el número de personas que se puedan ver afectadas por la simple falta de responsabilidad social”, agregó:

Finalmente, Clemente afirmó: “es obligatorio el uso de barbijos o tapabocas para ejercer el autocuidado y empezar a ejercer la responsabilidad de cada uno. Juntos podemos, sigamos adelante, responsabilidad ciudadana, cumplir y hacer cumplir".