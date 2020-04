🔷 El Consejo Consultivo analizó en profundidad la realidad de Rafaela en el marco de la emergencia sanitaria

El Consejo Consultivo Social volvió a reunirse de forma virtual. Se trata del segundo encuentro que se desarrolla bajo esta modalidad, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano y la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti. Asistieron representantes de las diversas instituciones de nuestra ciudad que forman parte de este espacio de diálogo y participación ciudadana, que se conformó en el año 2002 para atender una crisis también, pero de tipo económica y social.

Luis Castellano reflexionó que “es un momento difícil para todos. Rafaela tiene que fortalecerse de sus instituciones y esta es la clave que estamos tratando de utilizar para transitar este momento complejo. El diálogo, el acompañamiento, el trabajar entre todos para seguir avanzando. Gracias por el tiempo y gracias a cada uno de ustedes que participar”.

Amalia Galantti abrió la reunión con una exposición de las medidas que se vienen implementando desde el Estado local y destacó “el compromiso de todas las instituciones”. Además, comentó que “ya se obtuvieron algunos avances en el Consejo Universitario con voluntarios para trabajar, y hay muchas acciones que están desarrollando entidades de bien público y que pueden sumarse a las que están en marcha desde el Municipio”.

En este sentido, dijo que desde el Municipio se mantienen reuniones “con diferentes sectores y venimos conversando temas específicos. Comenzaron a implementarse los protocolos junto con la Provincia y a partir de estas resoluciones y disposiciones del Ministerio de Trabajo y de la Producción, varias empresas rafaelinas han retomado sus actividades con modalidades especiales, de acuerdo a los lineamientos que exigen, con medidas preventivas y de protección para los trabajadores y clientes”.

En esta puesta en función de la actividad económica, “la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, acompaña a las empresas con el asesoramiento en cuanto a los protocolos”.

“Hay muchas que han presentado los protocolos y cuentan con las autorizaciones de la Provincia, por lo que comienza una etapa de control y verificación de su cumplimiento en cada uno de los establecimientos”, aclaró la funcionaria.

Controles de precios

Otro de los temas de los que se habló fueron los controles de precios a los comercios. A partir del Decreto provincial Nº 319/20 se facultó a Municipios y Comunas de Santa Fe a ejercer las funciones de control e inspección en materia de comercialización de bienes y controles de precios durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

El Estado local se encuentra realizando esta tarea a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor junto a inspectores de Protección Vial y Comunitaria. “Si bien el área ya lleva varios años trabajando en la temática, lo que se suma ahora es la posibilidad de la imputación de la falta administrativa que se pudiera verificar en estas visitas y hacer el descargo aquí mismo, en las oficinas municipales”.

Brigada Sanitaria

Paralelamente, se desarrollan las recorridas de la Brigada Sanitaria: “Es un equipo interdisciplinario con personal de distintas Secretarías que, a los fines operativos, se ha dividido para recorrer la ciudad en cinco sectores”.

“Ellos se ocupan de visitar los establecimientos y comercios más pequeños, haciendo una tarea en parte educativa y de concientización sobre cuáles son las medidas que deben adoptar para evitar el contagio del coronavirus”, agregó.

Controles en el interior y en los accesos

De la misma manera, “continuamos con los controles en los cuatro accesos a Rafaela ubicados en las Rutas 34 y 70. Allí están instalados los arcos de desinfección y control de los vehículos y personas que ingresan a Rafaela”.

Asimismo, mencionó los operativos organizados para la “apertura de los bancos y el trabajo que se está haciendo con Protección Civil para su cuidado y control. A esto sumamos una coordinación para habilitar nuevamente la cobranza en los puestos extrabancarios”.

Asistencia alimentaria

Para finalizar, la Secretaria habló de la asistencia alimentaria que el Estado local brinda a las familias que lo necesitan en este momento en donde no se pueden desarrollar actividades que constituyen su medio de vida.

“Este trabajo lo lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Humano con un equipo de personas que están atendiendo situaciones complejas en los barrios, y realizando diversos acompañamientos a la gente que lo necesita”, detalló.

Cronología de la enfermedad

El subsecretario de Salud del Municipio, Martín Racca, tomó la palabra para describir cómo fue la evolución de la enfermedad en la ciudad: “Nosotros tuvimos el primer caso el 17 de marzo. Desde allí tuvimos una serie de casos relacionados con la conectividad con el extranjero”.

“La mayoría fueron importados, esto significa que los 21 casos diagnosticados se contagiaron por viajes al exterior y, el resto, por circulación en conglomerado, es decir por contacto directo con estas personas”, relató.

A partir de esa fecha, “hubo una seguidilla de días con muchos casos positivos y posicionó a Rafaela como una de las ciudades que tenía mayor incidencia a nivel país. Entiéndase por incidencia a una medida que está relacionada con la cantidad de habitantes. Se calcula por 100.000 habitantes, así que es más o menos la cantidad de habitantes de Rafaela”.

Una medida que dio resultado

“Los casos que tuvimos y que tenemos actualmente relacionados al mes de marzo, dio como resultado que tengamos cinco veces más probabilidades de contagiarnos de COVID-19 en Rafaela que en Rosario o Santa Fe, a nivel provincial. Comenzamos con una curva peligrosa”, explicó Racca.

El funcionario evaluó que “la declaración de la cuarentena obligatoria del Gobierno Nacional fue la medida más acertada para nuestra ciudad y para nuestra curva epidemiológica. Esto hizo que los casos hayan sido menos”.

“En los 28 días de este mes, solo tuvimos tres casos, dos relacionados con repatriados y uno con el médico que le tomó el hisopado a estas personas. Lo que estamos viendo demuestra los resultados de la cuarentena en la sociedad rafaelina”, declaró el médico.

Ser prudentes

Si bien el Subsecretario brindó indicadores esperanzadores, pidió ser cuidadosos con las medidas que se tomen: “Tenemos que estar convencidos de que el único tratamiento para esta enfermedad es la cuarentena. No hay vacuna, lo único que podemos hacer es cumplir con la cuarentena. La idea es tratar de mantenernos en este sentido con algunas recomendaciones como para cumplir la mayor cantidad de tiempo posible”.

Por último apeló a la ayuda de todas las instituciones: “Esta enfermedad infecciosa no hace desaparecer todos los problemas que teníamos antes. Y probablemente, los problemas que teníamos antes se agudicen después. Los necesitemos a cada uno de ustedes para pensar cómo salir de esta situación inédita”.

Geriátricos

Amalia Galantti hizo referencia al problema de los geriátricos: “Hoy estamos viendo situaciones que se viven en geriátricos de distintas localidades del país y es un tema del cual nos estamos ocupando de manera coordinada con el Ministerio de Salud y de Trabajo de la Provincia. Esto va a requerir estrictos controles, también por parte de los propietarios de los geriátricos”.

“Hemos tenido una reunión en donde participaron también representantes del sector privado. Hicimos un relevamiento completo de todo el personal que trabaja en estos centros y de las personas alojadas”, contó.

La semana pasada “llegaron protocolos especiales que abarcan desde el control de ingreso del personal y cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los establecimientos. Además, se trabaja con la Provincia para llegar a todas las personas alojadas y al personal con la vacuna antigripal”.

Todavía falta

Ante la posibilidad de flexibilizar algunas medidas propuesta por el presidente Alberto Fernández, el Intendente remarcó: “Hasta que no den negativo las personas que aún están infectadas no vamos a salir de esta situación. Además, no depende de nosotros sino de la evaluación que hagan el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación para que cambie la identificación de nuestra condición de riesgo en la ciudad”.

“En algunos casos el hisopado da negativo a las 14 o 15 días y, en estos casos de conglomerado, hace más de 21 días que se realiza y aún sigue dando positivo. Esto significa que esas personas que se contagiaron por otros, se les está extendiendo más tiempo el virus en el cuerpo. Por lo tanto, hay que extremar los cuidados con lo que es la circulación en la ciudad y en aquellas actividades que se van activando nuevamente”, señaló.