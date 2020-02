🔵 Horóscopo de hoy 4 de febrero

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. En los tiempos que corren el amor es un elemento indispensable de tu vida, es imposible que puedas seguir adelante sin él. Debes hacer algo que te haga feliz y encontrar a las personas que estén más cerca de tus objetivos. El amor se busca y se encuentra, es cuestión de rodearse de buenas personas y aprovechar las oportunidades que surjan.



Dinero y trabajo. Es un buen momento para emprender un negocio por tu cuenta. Este nuevo ciclo te ha traído algunas buenas sensaciones que serán difíciles de olvidar. Algunos clientes importantes te ayudarán a cobrar tus servicios a un precio mucho más alto, aprovecha todo lo que haces.



Salud. Es importante que te cuides más que nunca. En esta semana de febrero puedes reencontrarte con el frío más absoluto, empezando hoy a notar los primeros síntomas. Será mucho menos intenso de lo que pensabas, pero aún así, deberás protegerte todo lo que puedas, sólo así lograrás evitar cualquier contratiempo.

Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. Es un buen momento para empezar a enviar mensajes a aquellas personas que te han llamado la atención. Si apuestas por aquellos que pueden darte lo que quieres te darás cuenta de que puedes ganar mucho más de lo que esperabas. Es un buen momento para dar un paso más y ganar la partida a las malas vibraciones.



Dinero y trabajo. Un buen gestor es aquel que es capaz de hacer crecer sus ahorros. Te costará menos de lo que pensabas ganar el dinero que necesitas, siempre y cuando sepas invertir bien lo que ganas. Si usas el sentido común no puedes fallar, es tiempo de grandes apuestas, tienes más posibilidades de ganar que de perder, siempre que inviertas con ciertas dosis de prudencia.



Salud. Puedes convencerte de algunos grandes cambios importantes en tu vida. Es cuestión de emprender algunas pequeñas modificaciones de poca importancia. Levantarte hoy cinco minutos antes te llenará de felicidad y alegría. Es bueno que atiendas a esos pequeños gestos que te hacen sentir especialmente bien.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. Sabrás qué es el amor en primera persona a medida que veas a esa persona un poco más pendiente de ti. Cuando tus mensajes son respondidos con cariño y mimo, todo parece más sencillo. El amor tiene varias caras y hoy verás cómo es la más agradable para ti. Eres alguien que merece ser feliz.



Dinero y trabajo. Conocer a alguien importante de tu sector puede llegar a ser algo necesario. Si tienes la suerte de toparte con esa persona te ayudará a que tu proyecto acabe siendo muy importante. Estás en tu mejor momento profesional y personal, haz que realmente valga la pena tus esfuerzos.



Salud. En temas de salud el entorno es más influyente de lo que parece. Si ves que hay gente a tu alrededor que no te conviene haz algo para cambiar de pensamientos. Buscarás un poco más allá de todo lo que te preocupa, una válvula de escape que te deje salir de ese pequeño bucle o ciclo en el que has entrado.

Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. No es tiempo de poder atender a todo lo que te está molestando. Es importante que en temas del corazón te centres en una sola persona y no busques excusas para obtener lo que necesitas. Tener pareja es uno de tus objetivos prioritarios, pero no debe convertirse en una obsesión, todo llegará a su debido tiempo.



Dinero y trabajo. Con dinero puedes ir a todas partes, pero cuidado con esa actitud de buscar siempre a aquellas personas que te hacen bien. Ha llegado un momento de tu vida en el que deberás buscar una forma más cómoda de ganarte la vida. Es tiempo de adaptar el dinero a tus necesidades, no necesitas ganar más.



Salud. No te separas de algunos aspectos de tu vida que acaban siendo negativos. Hay alguien de tu familia que no te deja avanzar. Ante tal impacto personal de algunas influencias personales, puedes necesitar un poco de ayuda. Busca un terapeuta que te ayude a dejar atrás aquello que realmente no es aceptable.

Horóscopo de LEO hoy:

Amor. La pasión puede llegar a ser una necesidad, o un amor puede ser especialmente beneficioso para evitar la dependencia. Evita estar con alguien que te lleve hasta los dos extremos, del amor a la pasión hay un paso. No te obsesiones con tener una pareja para toda la vida, centra tu atención en pasarlo bien.



Dinero y trabajo. Tienes una capacidad enorme para poder gestionar determinados clientes complicados. Usa el correo electrónico y cualquier otra vía de comunicación, todas ellas son buenas. Puedes usar la comunicación para ganar más dinero y contentar a ciertos clientes. Te servirá cada pequeño gesto como experiencia y aprendizaje valioso.



Salud. En temas de salud es importante que tengas que realizar determinadas pautas. Comer hoy fuera de casa acabará siendo un problema. No encontrar aquellos platos que te ayuden a sentirte mejor será algo negativo. De no encontrar la ensalada de tu vida, busca una buena sopa de verduras con un poco de picante.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. Es indispensable que seas sincero con tu pareja. Hoy es un buen día para decirte a todo el mundo de qué eres capaz. Tienes a una pareja que puede llegar a hacerte crecer, pero es cuestión que le des una buena oportunidad. Ambos podéis aprender mucho el uno por el otro, intenta que sea así. Pide lo que quieres y recibe lo que mereces.



Dinero y trabajo. La suerte estará de tu parte hoy. Puedes ganar una buena cantidad de dinero sin esperarlo. Todo es cuestión de atender las oportunidades inesperadas que surjan. En tus manos estará la posibilidad de crecer y expandirte con lo que haces. Trabajar por cuenta propia es complicado en días como hoy no puedes avanzar todo lo que querrías.



Salud. Buscarás con cierto acierto un ejercicio que te permita coger un poco de peso. Mantener el equilibrio que siempre has querido tener pasa por hacer algo que te haga feliz. Es importante que estés en forma, pero también que te sientas bien contigo mismo. Haz que todo vaya en la misma dirección o no obtendrás los objetivos esperados.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. En virtud de algunas personas de tu pasado, hoy querrás rendir un pequeño homenaje al amor. Escribe en una nota todo lo que te preocupa, aquello que esperas de una relación y lo que has perdido en el pasado. Quema lo que dejas atrás y guarda debajo de la almohada lo que quieres conseguir, enseña al universo qué es lo que necesitas, y ten confianza en el futuro.



Dinero y trabajo. Cuando las cosas van bien en el trabajo todo parece posible. Verás que hoy puedes tener un pequeño adelanto de lo que acabará siendo tu futuro profesional. Acostúmbrate a un despacho más grande y a una serie de beneficios que te darán comodidad y satisfacción. Estás destinado a un gran cambio en breve.



Salud. Convencerte de que el paso del tiempo es algo natural, te puede costar un poco de trabajo. Tienes que realizar algunos pequeños ajustes que te permitan aceptarlo. Nadie crece de la noche a la mañana o se hace mayor en un abrir y cerrar de ojos, es un proceso natural de maduración que debe trabajarse día a día.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. Hay personas que están destinadas a formar parte de tu vida. Por mucho que quieras dejarlas atrás, siempre acaban volviendo. Tienes que estar muy pendiente de esos pequeños detalles que te hacen ser más feliz. Una tarde de desconexión y una noche de pasión son consecuencia de un amor de los que hacen historia.



Dinero y trabajo. Tienes un sexto sentido que hoy estará un poco más presente de lo habitual. Sabrás que estás totalmente centrado en un cambio de ciclo. Ha llegado el momento de crecer y expandirte, acepta las mejoras que llegarán a ti, realmente te las mereces. Has trabajado mucho para llegar a este punto.



Salud. Hay zonas de la casa que son mucho más agradables que otras. Algunos lugares pueden llegar a ser indispensables. Estás en un momento en el que de verdad podrás reconocer aquellos rincones tóxicos de tu casa. Piensa especialmente en cómo te sientes y si es necesario haz una pequeña limpieza energética.





Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. Los errores en materia del corazón son difíciles de asimilar. Especialmente cuando las cosas no salen bien, debes hacer algo para rectificar. Estás en el punto de inflexión o das un paso más o puedes acabar con la relación. Usa tu sentido común para luchar contra algunos problemas internos, la autoestima es algo necesario.



Dinero y trabajo. Tu momento estrella de expansión financiera hará acto de presencia en estos días. Sentirás que puedes dar un poco más allá de ti mismo. Todo depende de la manera en la que te enfrentes a determinados aspectos de tu día a día. Trabajar duro es algo que se te da muy bien, intenta hacer lo imposible para sacar adelante todos los frentes que tienes abiertos.

Salud. Tu manera de expandir determinados sentimientos es la que acabará generando algunos momentos poco propicios para fomentar tu felicidad. La tristeza se irá instalando a medida que sientas que hay algo más cerca de ti. Habrá llegado el momento de dar un paso al frente, cuando veas que te llenas de negatividad y penas, sácalas todas, llora y desahógate si es necesario.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. Sabes perfectamente qué es lo más importante de tu vida. Eres una persona que está especialmente enfocada en el amor. Si deseas hacer algo más para atraerlo puedes hacer algo más para que llegue a tu vida. Repite una y otra vez frases positivas y ten muy claro cómo debe ser la persona que te acompañe en tu camino.



Dinero y trabajo. Tienes que dar un pequeño paso para ganar más dinero. Podrás emprender un negocio online que te permitirá pensar en la tan ansiada libertad financiera. Realmente todo es posible con un poco de ayuda. Estás siguiendo las directrices adecuadas, pero todo es cuestión de no desprenderse de ellas. Ten fe en ti mismo hoy.



Salud. En los tiempos que corren caer en la tentación de los antibióticos es un gran acierto. Solo tomarás este tipo de medicamentos bajo receta médica. Si los tienes en casa puedes empezar a verlo como una forma de curarte más rápidamente. Aunque pueden dejarte fuera de combate en otros ámbitos, tu sistema digestivo lo notará.

Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. Te dejarás seducir sin ningún tipo de problema por esa persona que te gusta. Querrás estar cerca de ese alguien especial. Aunque eso signifique dejar atrás alguno de tus principios. El amor puede llegar de muchos sitios distintos. No pierdes nada por conocer a esa persona especial, al contrario, puedes ganar, al menos una gran amistad.



Dinero y trabajo. Ir a trabajar un poco más tarde de lo habitual puede ser un problema. No dejes que la pereza te afecte. En la medida de lo posible podrás encontrar una forma de compensar ese tiempo. La fuerza de voluntad es algo importante que puedes sacar a la luz para mostrar tu profesionalidad delante de tus compañeros de trabajo.



Salud. Esa incapacidad de levantarte por las mañanas puede estar motivada por una falta de determinados alimentos. Si te acuestas sin comer suficiente o llevas tiempo si completar tu alimentación con frutas y verduras puedes tener un problema serio. Busca la variedad en tus comidas, cuidando especialmente el desayuno.

Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. Las relaciones son como el café. Al principio en caliente entra mucho mejor, pero a medida que se va enfriando necesitará un poco más de atención. Puedes necesitar hoy completar tu relación de una forma distinta. Añade un poco de picante o de dulce, pero dale el punto necesario para poder disfrutar de un encuentro memorable.



Dinero y trabajo. En el trabajo sentirás que hay una presión extra que puede acabar siendo un problema. La productividad cada vez es más alta y el tiempo menor. Puede que tengas que hacer extras para terminarlo todo, pero realmente será necesaria la contratación de otra persona. Aunque solo sean unas horas aligerará bastante la carga laboral.



Salud. Recibirás hoy pequeñas señales importantes. Cuando no puedes controlar tu cuerpo te puedes poner un tanto nervioso. A pesar de todos los esfuerzos habrá dolores y molestias inesperadas. Si ves que las cosas no mejoran con el paso de las horas y la cosa va a peor, busca la ayuda que necesites para sentirte mejor.

