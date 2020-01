🔷 ¿Cuáles son las prioridades en Salud para el Sr. Gobernador Omar Perotti y el Ministro de Salud de la Provincia Carlos Parola?

Luego de que el Gobernador dictara la adhesión por decreto al Protocolo de Aborto No Punible Nacional impuesto por el Ministro de la Nación Ginés González García, resaltando que no se ha respetado al Poder Legislativos de la provincia democráticamente electo para discutir estos temas, manifestamos nuestra disconformidad ya que no hubo un debate en conjunto acerca de su idoneidad y el mismo no cumple como pauta mínima con lo establecido en el Código Penal, la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales.

Por tal motivo, nos vemos en la obligación de preguntarnos y analizar:

¿Cuál es realmente el norte en materia de Salud en la Provincia de Santa Fe?

Por otra parte, el Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe, el Dr. Carlos Parola, en el Segundo Encuentro Nacional del Consejo Federal de Salud, el cual estuvo presidido por Ginés González García, ofreció venderle Misoprostol del LIF (LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACÉUTICO de Santa Fe) para proveer a todo el país.







Desde el Bloque Somos Vida y Familia, compuesto por los Diputados Walter Ghione, Nicolás Mayoras, Natalia Armas y Juan Argañaraz, alertamos por la producción de la pastilla abortiva Misoprostol y presentaremos en la Legislatura Provincial un Pedido de Informe para saber qué recursos se van a destinar y si el Laboratorio Industrial Farmacéutico Santa Fe ha dejado de producir medicamentos esenciales y prioritarios.

Queremos conocer la realidad de nuestra provincia en profundidad y discutir con seriedad cuál es el camino que como estado debemos emprender.