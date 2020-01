🔷 Clemente: “Durante 12 años el país nos conoció como la provincia más insegura”

Carlos Clemente, presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional (FIDR) salió a respaldar al actual gobernador santafesino Omar Perotti, luego de las fuertes críticas recibidas de parte de Antonio Bonfatti.

Días pasados, el ex gobernador socialista reapareció en la escena pública en el 31° Campamento Nacional de la Juventud Socialista, y le lanzó un duro golpe a Perotti a pocos días de haber tomado el control de la provincia: “Apenas pasó un mes y ya no saben que excusa poner”.

Aquellas palabras retumbaron tan fuerte que muchos salieron al cruce, más que nada para recalcar que los problemas de inseguridad de la provincia vienen desde hace tiempo.

En aquel contexto Clemente manifestó: “Pareciese ser que el ex gobernador, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex intendente de Rosario, a 12 años de desidia en seguridad y economía tiene soluciones mágicas..” “Durante estos doce años el país nos conoció como la provincia más insegura del país” insistió.

Por último instó a que el ex gobernador se comporte como “una oposición responsable, no mezclar las internas de su partido con el P.J y que una cosa es la campaña política y otra es Gobernar. Debería dialogar más con Pullaro, Lifchitz y Jaton, en las elecciones a veces se gana y otras se aprende.

Fuente: Cablevìdeo Santa Fe