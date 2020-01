🚩Fuerte denuncia de una ex Gran hermano contra el futbolista Iván Pillud por un test de ADN

Iván Pillud, futbolista de Racing Club de Avellaneda, fue denunciado por Macarena Pérez, una ex participante de Gran Hermano 2016, por no querer hacerse un análisis de ADN para corroborar si es el padre de un niño de casi un año de edad.



Macarena reveló que era amiga “con derecho a roce” del jugador y esperaba que se hiciera cargo, pero siente que la está esquivando entonces presentó una demanda en la Justicia contra el lateral de la Academia.

“La realidad es que tengo un bebé de diez meses cuyo papá es Pillud. Estamos atravesando el tema del ADN. Sabe que tiene que comprobarlo, pero hace cinco meses me está dando vueltas. Yo puse abogados y me pidió por favor que los saque, aunque ahora me pidió que los ponga de nuevo. Es como que me está boludeando. Yo, como mujer, trato de calmarme y hacer las cosas bien, pero ya llegó mi límite en el que mi hijo va a cumplir un año en febrero”, explicó al ciclo El Show del Espectáculo, de AM La Salada.

La ex participante del reality reveló que tuvo dudas de la paternidad de su hijo ya se había separado recientemente de otra persona cuando tuvo relaciones, sin protección, con el jugador. “Yo me entero a los cuatro meses. No sabía si fue cuándo me separé o al separarme que me había quedado embarazada. Yo me separé y con Iván jamás me cuidé. Lo conocía hace cinco años y estuve con él a tres días de haberme separado. Tengo las fotos de cuando iba a la casa de él. Fue con el único que estuve, no hay otra persona”, aseguró.

“Él no quiere nada hasta que no se haga la prueba. A mí eso me parece lógico y normal. Él duda, pero si te la queres sacar, hacete el ADN. Nunca le faltó nada a mi hijo, pero necesita saber quién es el padre, es lo lógico”, sostuvo Macarena que contó que su otra pareja si se hizo el test y le dio negativo, por eso ella tiene la certeza que el deportista es el padre del niño.

“Yo estuve sola en el embarazo. Le he ofrecido que lo conozca, lo venga a ver y no. Para que tengan trato y una relación, pero no. No quiso saber nada”, sumó.

“Yo lo había demandado porque él tenía que presentarse en una fecha para hacerse el ADN, pero me pidió que la cancele porque se tenía que ir de vacaciones con su familia a Rosario. Me dijo que lo iba a hacer después de la pretemporada con Racing, aunque ahora también me dice que no puede porque se va a no sé dónde, y siempre es lo mismo”, reveló Pérez que mantuvo el problema en secreto por pedido del jugador.

“Hace cinco años que nos conocemos y me cansé de que me de tantas vueltas. Se me caga de risa en la cara. En un mes mi hijo cumple un año y yo quería darle el regalo de que sepa quién es el papá y que Iván lo empiece a disfrutar, porque se está perdiendo un montón de cosas lindas”, agregó con tristeza.

Fuente: primicia ya