🚩 Laurita Fernández volvió a hablar de sus deseos de ser madre: “Sí, con Nico (Cabré) se va a dar”

Laurita Fernández y Nicolás Cabré tienen una relación más que consolidada. La pareja disfruta de sus casi dos años juntos y de la segunda temporada de teatro en Mar del Plata a la par.

Ambos protagonizan “Departamento de soltero”, y conviven en un departamento en La Feliz, tal como lo hacen en Capital Federal. A partir de esto, y de que el actor ya es padre de Rufina de 6 años, de su relación con la China Suárez, todas las miradas están puestas en cuándo agrandarán la familia.

En una mano a mano con la bailarina y actriz, los periodistas del noticiero de Telefe insistieron con la pregunta: "¿Tienen ganas de ser papás?", y Laurita no los esquivó: "Sí, claro, y con él. Si no estuviese con él no tendría las ganas, la ilusión. Por ahí no ahora. Pero lo hemos hablado y los dos sentimos que cuando llegue el momento nos vamos a dar cuenta juntos y se va a dar".

"Si hay algo que encontré con él es la relajación, la tranquilidad, de saber que si viene (un bebé), él es la persona indicada. Si es con él, para mí está bien".

Fuente: primicia ya