🔵 Horóscopo de hoy 4 de enero

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. Este fin de semana atípico empezará con alguna desilusión. Tendrás que hablar con tu pareja seriamente para poder entender qué está pasando. Lo quieres todo Aries y eso no puede ser, siempre habrá algo que te detendrá o provocará que pongas en freno. Sé un poco más comprensivo y verás como todo sale a pedir de boca.



Dinero y trabajo. Estás consiguiendo no gastar tanto dinero como en las pasadas Navidades. Los Reyes son el momento final de unas fiestas que están cargadas de demasiado gasto. Cuando de verdad dispones del tiempo necesario para plantearte bien el gasto que vas a realizar, puedes ajustarte más a lo que necesitas.



Salud. En un tiempo en el que descubrirás de qué eres capaz, quedarás del todo entregado a una serie de cambios en tu cuerpo. Olvida medicarte con tanta frecuencia, especialmente sin receta médica. Este es uno de los grandes problemas que puedes tener durante unas fechas que te invitan a buscar una solución a tus problemas crónicos.

Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. Cuando de verdad crees que has encontrado el camino correcto, llega un punto que te pierdes. Hoy será un día en el que te adentrarás demasiado en el bosque, puede que no sea cómo pensabas y tenga algunas particularidades un tanto distintas a como imaginabas. No te desesperes, seguro que podrás averiguar algunas cosas importantes.



Dinero y trabajo. Tendrás que gastar un poco más si quieres obtener tu regalo de Reyes perfecto. En estos días hay algunos productos que están agotados y que son en parte un objeto de deseo por parte de muchas personas. Será mejor que no te lamentes, lo hecho estará bien, es lo que pasa por no hacer las cosas a tiempo.



Salud. Tienes una salud a prueba de infecciones, pero eso no quiere decir que no llegue una primera vez para todo. Busca una manera perfecta de mantener tus intereses a raya y no pasarte de ellos. Si te expones a una serie de peligros más que evidentes, tendrás que asumir las consecuencias. Tus decisiones afectan a tu futuro más de lo que piensas.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. Estás en pleno proceso de expansión y eso se notará a nivel de pareja. Ambos podéis empezar a ver una realidad que será de lo más especial. Tendrás que luchar por algunos de tus propósitos, empezando por un deseo oculto que solo estarás dispuesto a compartir con tu pareja actual. Disfruta al máximo de lo que te ofrece la vida.



Dinero y trabajo. Este sábado será el último atípico. Tendrás que lidiar de nuevo con una nueva salida nocturna y sus efectos secundarios. Gastarás de más y eso siempre puede ser un problema. Puedes confiar en que te toque algo de lotería, pero es un hecho improbable. Mira bien qué tienes y qué no, sin esperar nada extraordinario.



Salud. Tu estado de salud puede llegar a ser el adecuado con algunos matices. Este invierno que parece que ha llegado estos días te estará haciendo perder la paciencia. Te gustaría que acabase ya para dar paso a un verano que puede llegar a ser de lo más cálido. Aprovecha el frío porque realmente lo necesitas tener cerca de ti para activar tu metabolismo.

Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. El amor no puede llegar a ser un obstáculo en tu carrera. Si estás con alguien que espera que siempre estés en el mismo lugar, realmente no te conviene. No te querrá lo suficiente para poder aceptar cualquier movimientos que conlleve cambios en tu situación actual. Harás lo imposible para hacerle cambiar de opinión y que entienda qué es lo importante para ti.



Dinero y trabajo. Tienes que ser realista en cuanto a lo que se avecina. En nada llegarán de nuevo los Reyes, una fecha en la que gastar dinero parece ser obligatorio. Puedes evitar un gasto sinsentido, busca una alternativa hecha por ti mismo para que no afecte a tus finanzas. De esta manera conseguirás sobrevivir financieramente a estas fechas.



Salud. La salud será la gran protagonista de estos días. Podrás aguantar un poco más frente a esta idea de que después de las fiestas tocará volver a hacer ajustes importantes. Puedes cambiar ciertos hábitos, pero no será tan fácil como piensas. Tus buenas sensaciones estarán lejos de ser lo que fueron antes de iniciarse este periodo vacacional.

Horóscopo de LEO hoy:

Amor. En tus sueños siempre ha habido una persona especial que te ha procesado amor y protección. Es posible que ahora aparezca alguien que te haga cambiar de perspectiva e intente convertirte en una persona nueva. Nunca sabrás lo que hay detrás de cada una de las peticiones de tu amor, pero si no lo pruebas no podrás juzgar el resultado. Posiblemente te guste.



Dinero y trabajo. En un tiempo de grandes gastos sabes que dar lo mejor es obligatorio. Tendrás que poner de tu parte para poder fraccionar el pago de algunos regalos. Una solución temporal que, aunque tendrá sus consecuencias en alguna de tus cuentas, será la manera de que no lo notes tanto en tu bolsillo.



Salud. Hoy es un buen día para activar tu cuerpo. Estás haciendo lo imposible para que no tenga mayores consecuencias. Cuando sales mucho de casa te arriesgas a comer fuera y eso puede llegar a ser un problema. La comida que no es casera tiene sus efectos secundarios, evita los productos ultraprocesados que no te sientan bien.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. No temas el final de una etapa. Cuando cierras una puerta a nivel sentimental, puedes abrir una o más. Nunca se sabe qué será lo que te encuentres más adelante, de momento debes confiar en que hay un plan mejor para ti. El amor te preocupa, pero no puedes dejar que tu vida gire siempre en torno al mismo tema.



Dinero y trabajo. Si en temas de dinero quieres dar una pequeña lección a tu familia, hazlo durante este sábado. No te costará nada realizar una compra perfecta para poder satisfacer a todos tus familiares en materia de regalos. Quedar bien, pero no gastar demasiado será una buena opción para poder poner punto y final a este periodo de consumo.



Salud. Las peleas son fuente de discordia y malestar, pero también de enfermedades. Cuando no te sientes bien con lo que haces o dices, el resultado puede ser nefasto. No te gusta que nadie te diga lo que tienes que hacer, pero tampoco estás dispuesto a callar nada. Ese choque de titanes tendrá efectos en tu salud emocional.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. Cuando no quieres esconder más tus propios sentimientos chocas directamente con las opiniones de tu familia. Podrás atender a tu forma de ver la realidad, con el corazón solo puedes tomar buenas decisiones. No te crees todo lo que te dicen. Tu intuición será una de las claves para mantener tu relación en plena forma.



Dinero y trabajo. Tienes la suerte de contar con buenos clientes que son leales a ti. Por mucho que creas que esta forma de atenderles fuera de horarios no te beneficia, sabes que en el fondo estás sembrando para luego recoger. Hoy estarás preparado para recibir felicitaciones y algunos correos electrónicos que realmente marcarán la diferencia.



Salud. Tienes una decisión importante que tomar estos días. Estarás dispuesto a cambiar de aires de una forma extraordinaria. Un traslado te dará más energía. Aunque pueda parecer que sea algo arriesgado, en el fondo sabes que es lo mejor que te podría pasar. Estarás lejos de todo, pero cerca de lo que necesitas. Tu salud lo notará.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. Conoces el amor en primera persona, hoy irradiarás amor por los cuatro costados. Verás que esa sensación que tienes es muy real, existe una conexión directa con todo lo que haces y decides. Hoy estarás conectado con un amor que crees y sabes que es verdadero. No te dejará indiferente.



Dinero y trabajo. Tu dinero desaparecerá en unas compras a la desesperada. Es día 4, hoy tendrás la alegría de estar a principios de mes, pero con la mirada puesta en una cuesta que no es fácil de pasar. Puedes empezar a ponerte las pilas durante estos días que estarán marcados por la recuperación financiera, volverás a la más absoluta austeridad.



Salud. La ropa no es solo algo estético. Tiene una serie de funciones principales que no debes dejar escapar. Estos días en los que el frío será un problema, tendrás que cuidar tu estilo. No solo para sentirte bien, algo que necesitas, también para mostrar que te proteges de las agresiones externas. La belleza no debe estar peleada con el cuidado personal.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. Estás iniciando algunas peleas con tu pareja, y quizás sientas que las necesitas para provocar algunos cambios en vuestra relación. Cuando el tiempo que pasas enfadado es mayor que el que pasas tranquilo, descubres que siempre hay algo en común. Siempre acabas cediendo tú y eso es algo que parece que no querrás hacer durante más tiempo.



Dinero y trabajo. Tienes ganas de que todo termine y puedas volver a la rutina más absoluta. Solo de esta manera evitarás las tentaciones que tienes frente a ti. Es complicado que salgas de casa sin gastar, hay tantas tiendas y métodos para crearte nuevas necesidades de consumo, que será inevitable gastar un poco más de la cuenta.



Salud. No tienes porque salir de tu zona de confort, solo debes dar un paso más en busca de lo que siempre has necesitado. Una nueva manera de cambiar de aires, de centrarte en lo que más te debería importar, tú mismo. Necesitas esta forma de cuidar tu salud centrada en lo que te hace feliz, dejando a un lado lo que no.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. El amor nunca desaparece del todo. Por mucho que quieras evitar sentir lo que sientes es imposible que lo consigas. Ver fotos o saber un poco más de esa persona que ocupó tu corazón puede llegar a ser doloroso. Toma este día como una especie de intervención necesaria, aleja de tu mente la idea de una segunda oportunidad.



Dinero y trabajo. Sabes lo que te cuesta tener el dinero en tu cuenta, por eso es importante que sigas manteniéndolo bajo control. Con todo bien estructurado, el éxito estará asegurado, no gastarás de más si tienes todos los regalos comprados. De no tener cerca un buen planing, puedes pasarte un poco más de la cuenta, evita los excesos.

salud: La salud de tu propio cuerpo podría tambalearse con la llegada del azúcar a tu vida. Los dulces de estos días pueden pasarte factura. Comer un poco para desayunar no es un problema, pero las tardes o noches con postre pueden tener consecuencias imprevisibles. Tu cuerpo cambiará de una manera que luego será dificil alcanzar de nuevo tu estándar habitual de peso.

Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. Estás deseando poder abrazar más y más a ese ser querido. Estos días el amor parece que estará en todas partes. No querrás dejarte nada por hacer, sabes que expresar lo que sientes puede liberarte de muchos miedos. Recibirás lo mismo que entregas, el karma te dará beneficios inesperados, casi de forma inmediata para ti.



Dinero y trabajo. Tu manera de poner punto y final a este ciclo puede ser destacable. En estos días de fiestas te has dado cuenta de que lo que realmente importa, no es el valor del dinero o de los regalos, es la posibilidad de estar con tu familia. Invertirás tiempo en preparar algunos regalos que te permitirán ahorrar y llegar al corazón de los tuyos.



Salud. No te sientas enfocado en una serie de malas vibraciones que notarás hoy. Debes quererte antes que nada para poder tener todo bajo control. Respirar bien y dedicarte tiempo evitará ciertos problemas de salud. Un poco de meditación antes de ir a dormir puede llegar a ser determinante para ti. Será importante que hoy estés por ti.

Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. Cuando no estás preparado para afrontar algunos problemas de pareja, es cuando llegan. Es la ley de Murphy que se manifestará por un detonante concreto. Las palabras de un miembro de tu familia pueden herir un corazón que aún no te conoce lo suficiente. Puede que tengas que dar algunas explicaciones de más.



Dinero y trabajo. Sabes que el dinero que hay en tu cuenta no es eterno. Se verá condicionado por algunos ingredientes que llegarán para hacerte sentir un poco preocupado. Los recibos de todo lo que has comprado estos días pueden crearte cierta preocupación. Acepta las compras y no te arrepientas, en esencia es algo para lo que estás preparado.



Salud. Debes dedicarte tiempo a ti mismo para poder disfrutar de un periodo de descanso necesario. No esperes que el tiempo se manifieste a tu favor, tendrás que tomar algunas medidas oportunas para evitar ciertos agobios. Tus buenas sensaciones serán las causantes de esta fuerza que te llevará a adoptar los hábitos de salud que tú sabes que necesitas para estar bien. Haz caso de lo que pide tu cuerpo.