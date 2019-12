🔷 Regional: Hallan a un joven muerto en un patio con una herida en la frente

Un hombre joven fue hallado muerto con una herida en la frente en el patio interno de una casa de Presidente Quintana al 3800 en la ciudad de Rosario. Se trata de Xavier Duarte, de 25 años. "No tenía problemas con nadie, sólo trabajaba todo el día. En la noche del sábado se despidió de la mesa familiar y fue a dormir y esta mañana lo encontró mi hijo tirado en su pieza", dijo Mauro, su hermano, quien vive en la planta alta de la misma vivienda.

Cuando el sobrino de Duarte, de 13 años, halló a su tío tirado a un costado de la cama y con la frente ensangrentada, el chico fue hasta su casa y contó a su padre. "Cuando bajé vi a mi hermano tirado y con un tiro en la frente. Anoche no escuchamos ni vimos nada. Nadie podía entrar a la habitación a menos que saltaran por el tapial del patio. La última vez que lo vimos fue el sábado a las 23 y mi hijo lo encontró a las 12 de hoy (domingo)", dijo Mauro.

Lo llamativo es que el tapial por el que se presume pudo haber entrado alguien es alto y está protegido, para evitar intrusos, con pedazos de vidrio de botellas rotos.

Duarte trabajaba en un maxikiosco y vivía en otra zona, pero hace unos meses se mudó a la casa de su hermano.

"No tenía novia y sólo trabajaba. Es muy raro. Me dijo que se mudaba para estar mas tranquilo", dijo Mauro. Pese a la herida de la cabeza no se secuestraron vainas servidas ni se encontraron armas en la habitación.

Según el parte de Fiscalía: "Los primeros informes médicos no pueden determinar al momento la causa de fallecimiento de la víctima, si es por un disparo de arma de fuego en zona o un traumatismo de cráneo realizado con un objeto contundente en la cabeza". El caso lo tomó el fiscal de homicidios dolosos en turno.

Fuente: La Capital