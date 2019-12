🔷 Culminó una nueva edición de “Conductor Designado”

Se realizó en la Plazoleta del Pórtico, el cierre de año del programa “Conductor Designado”, programa organizado por la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía.

La actividad constó de la entrega de premios y sorpresas para los conductores designados que participaron de la edición 2019 y cuyo control de alcoholemia se registró dentro de los límites permitidos.

La novedad de esta edición fue el otorgamiento de premios instantáneos para cada conductor que resultara negativo luego del control. Dichos premios constaron de horas de estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) y entradas al Cine Belgrano, incorporándose, además, al sorteo final en el evento de cierre.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López, la secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galantti, miembros del Concejo Municipal, representantes de empresas que apoyaron la iniciativa y participantes del programa.

Vale destacar que las intervenciones de este año se realizaron en espacios verdes de la ciudad y en diferentes casas de estudios, boliches, bares y fiestas, entre ellos, Chimbote, Santos Barriles, Pinta, República y Fiesta de los Amigos.

Eduardo López, dijo al respecto que “cumplimos con lo que venimos haciendo desde hace varios años en el Estado local que es premiar la buena conducta de las personas que participaron a lo largo de estos meses en el programa no solo en bares y boliches. Además, en una modalidad distinta que aplicamos a partir de este año, premiamos a la buena conducta de los ciudadanos que, realizado el test de alcoholemia, les dio negativo”.

“Concretamos una asociación público-privada con diferentes empresas de la ciudad que se sumaron aportando premios y participando en todas las actividades que llevamos adelante y a las que queremos agradecer: Centro Asistencial, Bertolaccini Gerenciamiento de Riesgos, Jachi Tour, Paseo del Centro, Paseo Roca, Club Atlético de Rafaela, el senador Alcides Calvo”, comentó.

“Estamos muy contentos porque vemos que esto se enmarca dentro de una propuesta integral de políticas públicas que lleva adelante el Municipio en donde este es un eslabón de una cadena de acciones como el uso del casco, los controles, acciones educativas que desarrollamos en las escuelas, los cascos que le otorgamos a los chicos y chicas que hacen su primera licencia”.

Tu Vida Vale

El programa “Conductor Designado”, enmarcado en la campaña de seguridad vial y protección de la vida “Tu Vida Vale”, está compuesto por una serie de acciones concretas de prevención.

La propuesta consiste en que un integrante del grupo de amigos se comprometa a ser el conductor responsable para que todos puedan volver a casa a salvo. Al finalizar la noche, los inscriptos se realizan voluntariamente el control de alcoholemia.

Si los valores registrados se encuentran dentro de lo permitido (0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para quienes conducen automóvil y 0,2 para quienes se desplazan en motocicleta), los jóvenes acceden a premios instantáneos y participan de un sorteo final.

Ganador

Francisco fue uno de los ganadores en el cierre del programa. Comentó que “cuando saqué mi primera licencia, obtuve el casco gratis gracias. Me parece mu y buena la propuesta de la Municipalidad.”

“Empecé a participar del Conductor Designado a partir de un control de alcoholemia que me hicieron al salir de una fiesta en la Rural. Yo era el conductor del auto y mis amigos me eligieron para que lo condujera con la intención de evitar cualquier accidente grave ya que yo no tomo”, mencionó.