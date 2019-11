🔷 Vídeo: La paso mal el relator que se burló de la historia de Colón: "No, por favor no"

River y Flamengo definieron una nueva Copa Libertadores que quedó en manos del equipo brasileño. El conjunto de Marcelo Gallardo ganaba 1-0 y a falta de 4 minutos, Gabriel Barbosa dio vuelta la historia.

En este contexto el relator partidario, Hernán Santarsiero, estaba trabajando desde el estadio Monumental de Lima y transmitió en vivo desde su cuenta de Instagram los minutos finales.

Cuando el encuentro estaba 1-1, comenzó a explicar lo sucedido, hasta que llegó el segundo gol de Gabigol y la desazón se apoderó del periodista que lamentó lo sucedido.

“El resultado que más arriesgaba era el 2 a 1 para Riv… ¡No, no por favor, no! No hizo nada en todo el partido Gabriel… no merece Flamengo ganarle a River. River debía ser el campeón de la Libertadores, fue muchísimo más que Flamengo en toda la final”, comentó el “tano”. El relato se hizo viral y acumula más de cien mil menciones en la red social Twitter.

"NO NO POR FAVOR NO":

Por la reacción de Hernán Santarsiero ante el segundo gol de #Flamengo contra #River en la final de la #Libertadores pic.twitter.com/5gQFruQRY7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 24, 2019

Vale recordar que Santarsiero protagonizó un polémico episodio con los hinchas de Colón en las redes sociales, luego que en la derrota de River frente a Colón por 1-0, con gol de Gonzalo Bueno el pasado 19 de octubre.

Colón decidió denunciar al relator partidario de River Plate, ante INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). El enfado del Sabalero se originó por comentarios xenófobos y agraviantes en dicha transmisión.

”Un equipo mezquino y chico. ¿Quién te conoce? Ya el nombre te lo dice todo, Colón… un ladrón de tierras, un chorro, un asesino. Ni hablar del apodo ‘negros’… se autodiscriminan”, fueron algunas de las frases proferidas por el periodista en la transmisión del choque entre Colón y River.

Pero no solo quedó ahí sino que redobló la puesta y amenazó a los hinchas de Colón en su cuenta oficial de Twitter: "Voy a publicar todos los números de WhatsApp. Esto es para los hinchas de Colón que escriban, todos eh!!! Esto a raíz de la cataratas de insultos de los simpatizantes rojinegros.

Santarsiero admitió también que tuvo contactos con medios santafesinos para que se exprese, pero no quiso hacerlo: "A los colegas santafesinos que me escriben con buenas intenciones, les digo que agradezco su contacto, pero no voy a hablar hasta mañana a las 20, será en el programa de @ElMundoAM1070 por #MundoMillonario".

Indefectiblemente, Colón también tomó cartas en el asunto y desde la dirigencia confirmaron que tomarán acciones legales, ante el Inadi y la Superliga, e incluso se le interpuso el derecho de admisión. Sabiendo esto, el relator contestó de manera todavía más desafiante.

Por último, Colón publicó la resolución, donde se le dio cabida a su pedido, ya que se le aplicó el derecho de admisión por un año para acudir a la cancha de Colón y también a la de todos aquellos clubes que se hayan adherido al "Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Seguridad y Toda Entidad Deportiva con Sede en el territorio de la Provincia de Santa Fe para la Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos y en Entidades Deportivas".

Fuente: UNO Santa Fe