🔷 Luciano Castro rompió el silencio: "La estamos pasando muy mal"

Era la voz más esperada. Luego de dos semanas de la filtración de las fotos íntimas, el actor Luciano Castro habló brevemente al respecto y pidió que lo "entiendan" porque él y su familia no están atravesando un buen momento tras el escándalo.



En el programa Los ángeles de la mañana, Castro detuvo la camioneta, bajó la ventanilla y le habló unos minutos al cronista: “¡Pará, pará, pará... Yo te voy a explicar algo: ¿sabés por qué no hablo? Porque la estamos pasando mal de verdad".

El actor evitó explayarse sobre el tema, pero con buen tono le pidió disculpas a todos los cronistas por "hacerlos correr". Mirando a cámara dijo: "Les agradezco a todos y perdón si los hice correr" y luego continuó: "Perdón si soy el agreta y el mala onda, pero no tengo otro estilo".

"La estamos pasando mal, entiendanla, gracias muchachos”, cerró el actor y saludó al periodista de El Trece. Luego, levantó la ventanilla y continuó la marcha con su auto.

Desde que se desató el escándalo, la que habla es Sabrina Rojas, la mujer de Castro. “Quiero aclarar por qué estoy yo y no Luciano. Porque somos un equipo y yo me muevo mejor que él en los medios, es más torpe, se enoja más rápido y yo me muevo mejor. Las fotos no son mías, pero yo también soy parte de esto”, dijo la actriz.

En declaraciones al programa Intrusos, Rojas aseguró que ella "sabía de la existencia de estas fotos" y hasta afirmó que "las estábamos esperando".

"Llegamos a octubre y dije ‘que afortunado que sos, Luciano’. Esto es parte de nuestra separación del verano. Reconozco el lugar donde estaba durmiendo. Estuvimos separados casi 3 meses, y cada uno hizo lo que quiso. Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”.