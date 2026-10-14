Murió Jorge "Roña" Castro tenia 59 años

El exboxeador manifestó padecer un fuerte dolor en el pecho y se desvaneció en el Bingo de Morón.
Primicia Deportiva14 de octubre de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

El exboxeador Jorge “Roña” Castro murió este miércoles a los 59 años, tras sufrir una repentina descompensación cardiovascular mientras se encontraba en el Bingo de Morón.

Castro manifestó padecer un fuerte dolor en el pecho y se desvaneció en el lugar donde, pese a recibir asistencia médica, personal de emergencias constató su fallecimiento a los pocos minutos.

Interviene en el caso la Fiscalía Nº 8 de Morón y los reportes médicos asocian el fallecimiento del exboxeador a complicaciones de su diabetes.

Quién fue Jorge "Rona" Castro

Nacido en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, el "Roña" dejó una marca imborrable en el deporte nacional al consagrarse campeón mundial de peso mediano de la AMB en 1994. Su pelea más recordada fue aquella épica remontada ante el estadounidense John David Jackson en Monterrey, donde revirtió un combate sangriento con un histórico gancho de izquierda que él mismo bautizó como "la mano de Dios". Tras su retiro en 2007, dedicó gran parte de su vida a la labor solidaria, sosteniendo múltiples comedores y merenderos en el conurbano bonaerense.

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