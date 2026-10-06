El dia que se retiró Messi de la Selección Argentina

El 10 argentino Lionel Andres Messi Cuccittini disputará su ultimo partido con la albiceleste, en la que logró conseguir Mundial Sub 20, Medalla de Oro en los Juegos Olimpicos, Dos Copas America, Una Finalissima, Una Copa del Mundo, Dos veces subcampeón del Mundo y a su vez cuenta con 8 balones de Oro y como el unico jugador del mundo en tener esa cantidad de balones, ademas cuenta con 48 titulos a nivel personal con un total de 927 goles en lo que va de su vida profesional dentro del futbol, y donde 125 goles anotados (antes de jugar con Benin) en 207 partidos vistiendo la celeste y blanca.



Por otra parte, el astro ha dejado un legado imborrable para toda una generación y con una carrera de casi 21 años y dentro de esa trayectoria demostrando que por mas que querramos bajar los brazos, luchar contra lo que digan uno a la mitad o al final del camino logra conseguir finalmente lo que se busca siempre, tal esa asi que mas alla de la cantidad de titulos mencionados anteriormente, logró obtener lo que realmente busco con todo su corazon, titulos con la Seleccion Argentina, llenando de alegria a millones de Argentinos.



Para finalizar como parrafo aparte, mas que agradecidos lo que hiciste, lo que lograste, y lo que tanto buscaste en lo mas profundo del corazón, los argentinos sin dudas somos especiales en todos los sentidos, exigentes, apasionados y sobre todo defensores de quienes nos representan e incluso presionando porque siempre queremos mas y mas aun asi siendo que siempre nos cuesta todo el doble, tanto es asi que lo aplicaste tal cual siempre y con tanto esfuerzo que finalmente se dio con la Selección Argentina, es momento ahora de que nos acompañes como aficionado, como hincha, gracias por tanto y por lo que le diste a una era, que quedará inmortalizada en la historia de nuestro planeta tierra.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental tendrá un detalle especial que emocionará a todos los presentes. Durante la fiesta de su último partido ante Benín, las pantallas del anillo interno del estadio - habitualmente reservadas para imágenes del plantel de River- proyectarán una selección de los goles más recordados del capitán con la camiseta celeste y blanca.