Virginia Tola: “Nunca soñé que iba a cantar en un lugar como el que hicieron para los Juegos Suramericanos y que sea en mi provincia”

La soprano Virginia Tola será una de las protagonistas de la ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizará este sábado en el Fan Fest del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe. La artista interpretará las estrofas del Himno Nacional Argentino y, a partir de las 21, será parte de un espectáculo junto a Cacho Deicas, otra de las voces emblemáticas de la música santafesina.

“Estoy emocionada al ver todo lo que se ha preparado y lo que han sido estos Juegos, que ya están terminando. He cantado en los escenarios más importantes del mundo, pero nunca me imaginé lo que voy a vivir acá”, afirmó Tola antes de su presentación. “Los sueños se hacen posibles y hay que dejar un espacio para la sorpresa, porque nunca soñé que iba a cantar en un lugar como el que hicieron para los Juegos Suramericanos y que sea en mi ciudad”, agregó.

La ceremonia pondrá fin a dos semanas de competencias que reunieron a más de 4.000 atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Los deportistas compitieron en 43 deportes y 60 disciplinas, con escenarios distribuidos en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Para la cantante, nacida en Santo Tomé y con una trayectoria internacional desarrollada entre Estados Unidos, Italia y España, cantar en el Parque del Sur tiene una dimensión especial. “Este, hasta ahora, va a ser el escenario más importante del mundo para mí, porque es mi ciudad. La responsabilidad siempre es la misma: una tiene que dar lo mejor como artista y como ser humano. Pero cantar en tu ciudad y que te vea tu gente es muy especial”, sostuvo.

Tola recordó que, tras vivir durante años en el exterior, hoy reparte su vida entre Santa Fe y Madrid. “Siempre me sentí muy querida por mi gente. Lo que va a suceder este sábado será uno de mis hitos, porque voy a cantar para mi pueblo, mis vecinos y mi familia”, expresó. También destacó la respuesta de la ciudad y de la provincia ante los Juegos: “No soñé que iba a haber un marco tan hermoso para unos Juegos Suramericanos ni que nuestra ciudad y la provincia iban a responder tan bien a todo lo que está sucediendo con el deporte”.

La artista siguió desde España buena parte de la primera semana de competencias y valoró las imágenes que proyectaron a la región. “Todo lo que vi me pareció increíble. Había muchas disciplinas, sobre todo al aire libre, que mostraban postales hermosas, con el Puente Colgante como escenario. Se pudo ver una ciudad de la cual me sentí orgullosa”, señaló.

Cantar junto a una leyenda

Su participación junto a Deicas también tiene para ella un valor particular. “Es otro sueño. A Los Palmeras los escuchamos desde que somos chicos. Yo soy cantante de ópera y son dos estilos que, en principio, nunca se cruzan. Pero para mí la música es siempre la misma, cualquiera sea el género, porque transforma el estado anímico”, explicó.

Tola recordó que el encuentro con el cantante de cumbia se produjo en Madrid, hace algunos años, y que entonces surgió la posibilidad de realizar una presentación conjunta. “El tiempo fue pasando y cada uno siguió con sus obligaciones, pero ahora se dio la oportunidad. Para mí es un sueño compartir escenario con otro santafesino, embajador de Argentina y una figura que triunfa en el mundo”, indicó.

Además, será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino durante el acto oficial. “Vivir fuera del país me hizo comprender todavía más la importancia del himno y de la identidad que nos da. Es una canción que todos conocemos, que nadie discute y que nos hermana”, afirmó. “Cuando una estudia el himno y siente cada palabra, ya no lo canta igual. Cada uno de nosotros es parte de esa historia y de lo que esa canción representa para la patria”, añadió.

La jornada comenzará a las 18 con la presentación de la Red de Coros y Orquestas y de Julia Mancilla. A las 19 se desarrollará el acto oficial, con el desfile de abanderados, delegaciones y voluntarios, además de los discursos de las autoridades. A las 20 será el turno de la Fiesta Bresh y, una hora más tarde, se realizará el show de Cacho Deicas y Virginia Tola.

El ingreso al Fan Fest será gratuito, con código QR previo, disponible en fanfest.santafe2026.ar