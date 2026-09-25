Última semana para adherirse al Plan Especial de Pago de Santa Fe

Quedan pocos días para acceder al Plan Especial de Pago de la Provincia de Santa Fe , una herramienta que permite regularizar deudas impositivas con condiciones especiales y que ya alcanzó las 39.860 adhesiones . La posibilidad de ingresar al régimen estará disponible hasta el 30 de septiembre , luego de la prórroga dispuesta por el Gobierno provincial.

El programa contempla la financiación de obligaciones pendientes correspondientes a Patente Única sobre Vehículos, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos , con alternativas de hasta 36 cuotas y una tasa de interés del 0% .

Según los datos oficiales, del total de adhesiones registradas hasta el momento, 22.730 corresponden a deudas de Patente, mientras que 11.840 están vinculadas con el Impuesto Inmobiliario. En tanto, 5.242 corresponden a Ingresos Brutos y otras 48 a Sellos.

Patente e Inmobiliario concentran la mayoría de los planes

El segmento destinado a familias y pequeños y medianos contribuyentes es el que reúne la mayor cantidad de adhesiones desde el inicio del programa. Hasta ahora acumula 30.627 solicitudes.

De ese total, 17.892 corresponden a Patente, 7.577 al Impuesto Inmobiliario, 5.115 a Ingresos Brutos y 43 al Impuesto de Sellos.

Por otra parte, el segmento destinado a familias que poseen más de dos inmuebles y dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular contabiliza 8.695 adhesiones. Allí se registraron 4.530 planes por Patente, 4.145 por Inmobiliario, 18 por Ingresos Brutos y 2 por Sellos.

El subsecretario de Ingresos Públicos de la Provincia, Florencio Galíndez, destacó la respuesta obtenida durante la vigencia del régimen y remarcó que el objetivo es facilitar la regularización de las obligaciones tributarias.

“Entrando en los últimos días del plan, vemos una buena utilización de la medida que fue ideada como una forma más de llevar alivio a los contribuyentes”, señaló.

El funcionario también destacó la importancia de que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas para conservar la condición de buen contribuyente y continuar accediendo a los beneficios previstos para el próximo año.

También continúa el plan para prestadores de discapacidad

Además del régimen general, la Provincia mantiene vigente un plan especial destinado a prestadores de Servicios Asistenciales de Discapacidad.

Este esquema también contempla la posibilidad de financiar las obligaciones alcanzadas en hasta 36 cuotas sin interés, bajo las condiciones establecidas por el Gobierno provincial.

Cómo adherir al Plan Especial de Pago

Para acceder al beneficio, el contribuyente debe ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno de Santa Fe y generar previamente la liquidación de la deuda que desea regularizar.

En el caso de Patente e Impuesto Inmobiliario, se debe seleccionar el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez obtenida la liquidación, el sistema habilitará la opción correspondiente al “Plan Especial de Pago 2026”.

Desde allí se podrá elegir la cantidad de cuotas y consultar tanto el monto total financiado como el valor de cada cuota y sus respectivas fechas de vencimiento.

Para las obligaciones de Ingresos Brutos y Sellos, se debe ingresar al trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para realizar este procedimiento es necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

Qué datos se necesitan para completar el trámite

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con los datos requeridos por el sistema. Entre ellos se encuentran el carácter invocado —titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro—, correo electrónico, teléfono de contacto y CBU.

Una vez completado el procedimiento, el sistema permitirá descargar e imprimir la “Solicitud de convenios de pago en cuotas”, junto con el comprobante correspondiente a la primera cuota.

La primera cuota puede abonarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos, entre ellos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata a través de DEBIN mediante PlusPagos.

Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada al momento de completar la adhesión.

Con el vencimiento previsto para el 30 de septiembre, quienes tengan obligaciones tributarias pendientes cuentan con los últimos días para ingresar al régimen y acceder a las condiciones especiales de financiación.