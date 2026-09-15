De las pantallas al podio: los esports hacen historia en los Juegos Suramericanos y Argentina ya se colgó tres medallas

Rosario fue escenario de un estreno histórico para los Juegos Suramericanos: por primera vez, los esports -o deportes electrónicos- integran el programa oficial de la competencia y sus resultados computan en el medallero, al igual que los de las disciplinas tradicionales.

La L2 Arena albergó las primeras definiciones de EA SPORTS FC y Assetto Corsa GT, dos de los tres títulos que componen la propuesta de esports en Santa Fe 2026, junto con VALORANT. La jornada dejó tres medallas para Argentina y confirmó el alcance de una incorporación que amplía el programa deportivo de los Juegos hacia nuevas comunidades y formas de competencia.

Daniela Arias se consagró campeona en EA SPORTS FC femenino tras imponerse por 7 a 6 a la peruana Patricia Pérez en una final muy ajustada. La argentina había avanzado a la definición luego de superar a la ecuatoriana Cindy Espinoza.

En la competencia masculina de EA SPORTS FC, Lautaro Zuviría obtuvo la medalla de bronce. El oro quedó en manos del peruano Luis Suárez, mientras que el venezolano Jorge Juares completó el podio con la plata.

Argentina también celebró en Assetto Corsa GT, la disciplina de simulación automovilística. Néctar Bruno Coleff obtuvo la plata con 12 puntos, detrás del chileno Ángel Inostroza, campeón con 15 unidades. El colombiano Omar Escorcia fue tercero, con 10 puntos. La otra representante argentina, Paola Chiaraviglio, finalizó sexta.

Con esos resultados, la delegación nacional cerró las primeras definiciones de esports con un oro, una plata y un bronce.

Más allá de los podios, la competencia deja una imagen inédita para los Juegos Suramericanos: jugadores de videojuegos que representan oficialmente a sus países, compiten bajo reglamentos específicos y aportan medallas a la clasificación general.

Cómo sigue

La actividad continuará este martes 15 de septiembre con las semifinales de VALORANT, previstas de 14 a 16.30 y de 17 a 19.30. Argentina está representada por Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Neto y Gabriel Villanueva. Desde esta instancia, las series se disputan al mejor de tres mapas.

Los ganadores avanzarán a la final del miércoles 16, programada de 16 a 18.30, que pondrá fin a la primera participación oficial de los deportes electrónicos en los Juegos Suramericanos.